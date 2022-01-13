「乾女兒」誆騙急用錢 樹林男險匯31萬警即時阻止

新北市樹林區一名吳姓男子，日前接到「乾女兒」來電，誆以投資要他匯款到指定帳戶，吳男不疑有他，急忙來到銀行臨櫃準備匯款。但因匯款金額過高，吳男又交代不清匯至帳戶是何人所有？警方到場了解，以實際案例成功勸阻吳男匯款。

據查證，日前上午近12時許，吳男於樹林住處接獲一通自稱「乾女兒」來電，她誆以投資為由，要吳男於附近銀行匯款31萬5000元到指定帳戶。吳男不以有他急忙外出，隨後來到新北市樹林區玉山銀行迴龍分行準備匯款。

吳男一到向臨櫃人員表明，要匯款31萬多到xxx帳戶。由於吳男匯款金額過高，臨櫃人員謹慎詢問「吳先生你匯款用途？」「匯款帳戶是不是認識？」只見吳男言語吞吐回說「就.....要投資用」臨櫃人員覺得有異，趕緊通知轄區警到場協助。

樹林警分局三多派出所警員王佑成、黃信翰獲報趕抵，詢問吳男匯款用途，只見吳男回說「就我乾女兒來電」「她以投資為由，要他匯款31萬5000元」2警一聽就是詐騙慣伎，耐心用案例分析解釋，成功勸阻吳男險些匯款受騙。

樹林警分局表示，詐騙伎倆頗多，常見「猜猜我是誰」就是慣用詐騙伎倆，民眾普遍接獲，對方佯稱是熟識之人，誆以投資為幌要民眾匯款。另外就是利用交友軟體或是網路初識，以要來臺見面，要錢購買機票為幌，要民眾匯款，民眾應小心查證，避免受騙。