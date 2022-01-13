嘉義市槍擊命案 男子頭部中彈貫穿無生命跡象
嘉義市盧厝里紅毛埤玉虛宮停車場今天上午傳出槍擊命案，有名男子倒臥白色轎車前，右側太陽穴疑中彈明顯死亡，警方獲報後現場蒐證，死者右手持槍，倒趴在轎車前，初步判斷疑為持槍自戕，查出死者為50多歲的嘉義市黃姓男子，已聯絡上家屬，遺體送往嘉義市立殯儀館相驗。
廟方人員大都上午8點左右上班，期間他們並沒有聽到什麼槍響聲音，是信眾過來說才知道；廟方人員表示，早上有信眾向廟方反應停車場那邊有人倒臥在車輛前，才知道有這件事，立即打電話報警，也不到敢到停車場查看。
警方於現場拉起封鎖線進行蒐證；警方表示，死者倒臥在白色轎車右前方，右太陽穴有疑似槍擊痕跡右進左出，死者右手持槍趴臥地上，因此懷疑是持槍自狀，死者身分查出是嘉義市50多歲黃姓男子，車輛是登記在家屬名下，也聯絡上家屬。
家屬向警方表示，黃男很少回家，偶而回來沒說什麼話就離開，最近沒察覺有什麼異樣，警方在現場也沒發現遺書，遺體已送往市立殯儀館待檢方進一步相驗，警方也調閱廟方周邊監視系統，釐清案情。
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