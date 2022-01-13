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台中12名高階警官陞遷調動 盧秀燕17日主持布達
警政署昨天發布120名三線一星以上高階警官職務調動，台中市警局有12名警官職務調整，台中市警局將在17日下午1時30分，舉辦台中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，由台中市長盧秀燕主持。
台中市警局表示，此次調動是內政部基於推動治安工作需要，依專業能力、品德操守的各項評估後，通盤考量調整。
台中市警局表示，此次調整台中市警局有12名三線二星、三線一星的高階警官職務調整，台中市警局副局長邱文亮調任保安警察第四總隊總隊長、保安警察第四總隊總隊長魏慶賢調任本局副局長、本局警政監林宏儒調任警察機械修理廠廠長、內政部警政署警監督察林漢堂調任本局警政監，第三分局分局長張則誠調任保安警察第四總隊主任秘書、保安警察大隊大隊長劉其賢調任台南市政府警察局白河分局分局。
台中市警局其餘異動分局長及大隊長等6人經歷如下：
1、 第三分局分局長楊川，中央警察大學行政警察科64期、中華大學科技管理研究所碩士，曾任高雄市政府警察局六龜分局、岡山分局及台中市警局東勢、烏日分局分局長。
2、 烏日分局分局長吳銘淵，中央警察大學外事警察學系52期、美國奧克拉荷馬市立大學綜合法律學類碩士，曾任台中市警局民防管制中心主任及和平、東勢、豐原分局分局長。
3、 豐原分局分局長劉安杰，中央警察大學行政警察學系59期、警察政策研究所碩士，曾任高雄市政府警察局鹽埕分局、楠梓分局及台中市警局東勢分局分局長。
4、 東勢分局分局長陳松寅，中央警察大學公共安全學系56期、警察政策研究所碩士，曾任台中市警局公共關係室主任、交通警察大隊大隊長。
5、 交通警察大隊大隊長徐坤隆，中央警察大學公共安全學系59期、警察政策研究所碩士、博士，曾任台中市警局督察室督察、後勤科科長。
6、 保安警察大隊大隊長周俊銘，中央警察大學刑事警察學系61期、鑑識科學研究所碩士，曾任台中市警局清水及第一分局副分局長、督察室督察。
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