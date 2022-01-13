快訊

居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中12名高階警官陞遷調動 盧秀燕17日主持布達

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署昨天發布120名三線一星以上高階警官職務調動，台中市警局有12名警官職務調整，台中市警局將在17日下午1時30分，舉辦台中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，由台中市長盧秀燕主持。

台中市警局表示，此次調動是內政部基於推動治安工作需要，依專業能力、品德操守的各項評估後，通盤考量調整。

台中市警局表示，此次調整台中市警局有12名三線二星、三線一星的高階警官職務調整，台中市警局副局長邱文亮調任保安警察第四總隊總隊長、保安警察第四總隊總隊長魏慶賢調任本局副局長、本局警政監林宏儒調任警察機械修理廠廠長、內政部警政署警監督察林漢堂調任本局警政監，第三分局分局長張則誠調任保安警察第四總隊主任秘書、保安警察大隊大隊長劉其賢調任台南市政府警察局白河分局分局。

台中市警局其餘異動分局長及大隊長等6人經歷如下：

1、 第三分局分局長楊川，中央警察大學行政警察科64期、中華大學科技管理研究所碩士，曾任高雄市政府警察局六龜分局、岡山分局及台中市警局東勢、烏日分局分局長。

2、 烏日分局分局長吳銘淵，中央警察大學外事警察學系52期、美國奧克拉荷馬市立大學綜合法律學類碩士，曾任台中市警局民防管制中心主任及和平、東勢、豐原分局分局長。

3、 豐原分局分局長劉安杰，中央警察大學行政警察學系59期、警察政策研究所碩士，曾任高雄市政府警察局鹽埕分局、楠梓分局及台中市警局東勢分局分局長。

4、 東勢分局分局長陳松寅，中央警察大學公共安全學系56期、警察政策研究所碩士，曾任台中市警局公共關係室主任、交通警察大隊大隊長。

5、 交通警察大隊大隊長徐坤隆，中央警察大學公共安全學系59期、警察政策研究所碩士、博士，曾任台中市警局督察室督察、後勤科科長。

6、 保安警察大隊大隊長周俊銘，中央警察大學刑事警察學系61期、鑑識科學研究所碩士，曾任台中市警局清水及第一分局副分局長、督察室督察。

警政署昨天發布全台三線一星以上警官人令，其中台中市警局有12名高階警官異動，台中市警局將在17日舉辦布達典禮，由市長盧秀燕主持。圖／報系資料照
警政署昨天發布全台三線一星以上警官人令，其中台中市警局有12名高階警官異動，台中市警局將在17日舉辦布達典禮，由市長盧秀燕主持。圖／報系資料照

警察 台中市 內政部

延伸閱讀

影／疫情增溫！盧秀燕：要求學校盤點、減少移動

與盧同台飄硝煙味 蔡其昌：政治人物要解決市民問題

台中太陽光電球場啟用 風雨無阻還能供電

中市首座公園內光電球場來了 盧秀燕：提升市民運動力

相關新聞

花蓮二子溫泉6人遭蜂螫 2人昏迷

花蓮縣消防局今天接獲民眾報案，指出有一行11人的隊伍，在萬榮鄉西林村往二指溫泉的溪邊路上，傳出有6人被蜂螫傷、2人昏迷，...

台鐵白沙屯站驚傳八旬嬤遭莒光號門夾住 拖行10公尺

苗栗縣通霄鎮白沙屯火車站今天中午傳出84歲黃姓老婦下車時 ，遭莒光號511車次車門夾住，並在月台被列車拖行10公尺的意外，苗栗縣消...

嘉義市槍擊命案 男子頭部中彈貫穿無生命跡象

嘉義市盧厝里紅毛埤玉虛宮停車場今天上午傳出槍擊命案，有名男子倒臥白色轎車前，右側太陽穴疑中彈明顯死亡，警方獲報後現場蒐證...

台中12名高階警官陞遷調動 盧秀燕17日主持布達

警政署昨天發布120名三線一星以上高階警官職務調動，台中市警局有12名警官職務調整，台中市警局將在17日下午1時30分，...

影／客貨船艙進水安平外海載沉載浮 海巡接力救援

設籍台中商港的遠翔8號客貨船昨天下午1時欲運送貨物到澎湖，船上排水系統疑似故障，且受東北季風影響海象不佳湧浪過大，造成船...

火災較前一年同期減少2.9％ 起火原因這2種最多

主計總處公布國情統計，110年1-11月火災事故2.0萬次，較109年同期減少2.9％。起火原因以燃燒雜草、垃圾占37....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。