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台鐵白沙屯站驚傳八旬嬤遭莒光號門夾住 拖行10公尺
苗栗縣通霄鎮白沙屯火車站今天中午傳出84歲黃姓老婦下車時，遭莒光號511車次車門夾住，並在月台被列車拖行10公尺的意外，苗栗縣消防局據報後趕到車站將老婦送醫，受傷的老婦意識清楚，但左膝蓋、左手指、後腦、前額都有擦傷，由救護車送醫治療，這起八旬婦人被列車門夾住拖行的情況相當少見，發生原因和情況仍待了解。
苗栗縣消防局指出，消防局近中午時接獲通報，白沙屯車站有婦人被火車車門夾住導致在月台上被拖行約10公尺，救護人員11點50分抵達車站，受傷的84歲黃姓老婦已由台鐵站務人員引導帶到候車室，傷患左膝蓋有0.1乘0.1公分的擦傷，左手指、後腦、前額也都有擦傷，但意識清楚，送往通霄光田醫院治療，她的妹妹在意外發生時要拉住姊姊，手部也有擦傷。
黃姓老婦和年齡相差十多歲的妹妹，今天相約從新北市搭火車要到通霄白沙屯拜拜，不料到站後傳出被火車車門夾住且在月台遭拖行受傷的意外，意外發生時是否有其他旅客目擊或監視畫面紀錄，情況仍有待了解。
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