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影／客貨船艙進水安平外海載沉載浮 海巡接力救援
設籍台中商港的遠翔8號客貨船昨天下午1時欲運送貨物到澎湖，船上排水系統疑似故障，且受東北季風影響海象不佳湧浪過大，造成船艙進水失去動力，在台南安平外9.3浬處海域半沉半浮，船上2人待援，經台南海巡隊等船艇接力救援，協助2船員脫困，船隻晚間則由五滿春漁船拖帶返回興達港泊靠。
海巡署艦隊分署第4（台南）海巡隊指出，下午1時接獲第六巡防區指揮部通報，遠翔8號客貨船在安平外9.3浬處，船體進水失去動力，船載2人，請求救援後，立即派遣10025艇馳往現場。而指揮部透過雷達發現第8（澎湖）海巡隊10087艇在附近海域巡邏，立刻協請巡防艇前往協助。
下午1時56分澎湖海巡隊巡防艇先行抵達現場，將船上2名船員平安接駁至艇上，船員均未受傷，隨後下午2時18分則交由台南海巡隊巡防艇照料。「謝謝！謝謝！」船員感謝海巡人員及時救援，協助脫困。
據調查，遠翔8號客貨船欲運送貨物至澎湖七美，船上排水系統疑似故障，且海象不佳湧浪過大，造成船艙進水無法排除，船隻半沉半浮，相當危急。船員直說，還好海巡人員及時趕到救援。
至於船隻部分，下午4時20分則由五滿春漁船抵達現場，協助拖帶返回興達港，在台南海巡隊巡防艇在旁戒護下，晚間7時35分順利返港泊靠。
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