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火災較前一年同期減少2.9％ 起火原因這2種最多

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處公布國情統計，110年1-11月火災事故2.0萬次，較109年同期減少2.9％。起火原因以燃燒雜草、垃圾占37.3%最多，主計總處表示，根據內政部統計，110年1-11月火災事故2.0萬次，較109年同期減少2.9%。就起火原因觀察，以燃燒雜草、垃圾占37.3%最多，其次依序為電氣因素（占13.3%）及遺留火種（占12.4%），合計占超過六成。

火災類別方面，以建築物（占27.2%）、森林田野（占15.0%）及車輛（占6.4%）較多，三者合占近五成；火災發生時段則以12-18時（占42.5%）最多。

110年1-11月建築物發生火災計5463次，較109年同期減少15.7%；就建築物用途觀察，以住宅發生3498次（占64.0%）最多，其次為營業場所738次（占 13.5%）、作業場所443次（占8.1%），三者合占八成六。

另為早期發現火災、增加應變時間，近年積極推廣設置火災警報器，截至110 年11月底，設置住宅用火災警報器計356.6萬戶，占應設戶數77.9%；六都設置率較高之前三名分別為台北市93.6%、台南市83.1%及桃園市82.4%。

110年1-11月因火災事故出動救災人員55.1萬人次（其中消防人員占92.8%）、車輛20.6萬車次，平均每次出動27.4人次、10.3輛次。與109年同期比較，救災人次及車輛出動次數分別增加4.9%及5.0%，總計救出631人。110年1-11月火災死傷人數451人，財物損失估計3.1億元，與109年同期相較，分別減少22.4%及41.5%。

主計總處公布國情統計，110年1-11月火災事故2.0萬次，較109年同期減少2.9％。起火原因以燃燒雜草、垃圾占37.3%最多，示意圖。圖／金門縣消防局提供
主計總處公布國情統計，110年1-11月火災事故2.0萬次，較109年同期減少2.9％。起火原因以燃燒雜草、垃圾占37.3%最多，示意圖。圖／金門縣消防局提供

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