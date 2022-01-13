男感情失意竟嗆聲放火燒區公所 警2小時內逮人

高雄市阿蓮區一名王姓男子疑因與女友吵架心情不好，運用總統府「民意信箱」嗆聲要放火燒阿蓮區公所、湖內警分局阿蓮分駐所，並聲稱已準備土製爆裂物，湖內警分局獲報立即組成專案小組，循線比對2小時內逮獲王男，依恐嚇公眾罪函送橋頭地檢署偵辦。

湖內警分局昨天晚間9時許接獲總統府公共事務室轉報，有陳情人以電子郵件揚言要放火燒阿蓮區公所及阿蓮分駐所，信件主旨寫著「我要放火燒阿蓮區公所」，內文提及「不要問為什麼，我就是要燒」湖內警分局立即與高雄市刑大科偵隊組成專案小組積極偵辦。

專案小組循電子郵件等線索比對大數據資料庫分析，鎖定住在阿蓮區的一名王姓男子（19歲）涉有重嫌，晚間11時許抵達王男家中逮人，王男見多名員警到場，坦承因感情受挫一時情緒失控，在網路上發洩情緒，不知道會犯下大錯，王男家屬在一旁也傻住，不知王男會做這種事。

王男供稱自己純粹只是發洩情緒，電子郵件中提及的土製爆裂物事實上並不存在，專案小組搜索後確認沒有安全疑慮，全案依恐嚇公眾罪函送橋頭地檢署偵辦。