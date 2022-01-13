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熱門股陷阱騙人加App投資股市 報明牌原來是假象

聯合報 / 記者林保光／即時報導

股市交易熱絡，高雄市警方逮捕詐騙車手，追查發現詐騙集團設「熱門股」、「報明牌」陷阱，利用Line通訊軟體，招攬投資客加入投資股票群組，以「股市老師」帶學生的投資手法，吸引投資客加入不明交易軟體，匯款買股或參與股票抽籤，事後投資人請求退款，才知匯款已一去不回。

高雄市刑警大隊偵二隊1月10日接獲檢舉，指有1名男子半小時連進高雄市鳳山區某金融機構多趟，提領來路不明的匯款，形跡可疑。警方趕往金融機構埋伏，發現去年剛大學畢業的林姓男子（23歲），半小時進出金融機構多趟，臨櫃提領他人匯入他帳戶的匯款，另有1名沈姓男子（30歲）則在金融機構外監看，員警一擁而上，查捕2人調查，才發現林、沈2人涉嫌詐騙集團車手。

警方發現，1月5日起，有10多筆匯款匯入林的帳戶，總計560萬元，林、沈陸續臨櫃提領4次，已領走410萬餘元，交給身分不明的男子，1月10日再準備領出帳戶所剩的百餘萬元；警方聯繫匯款人，其中1名鍾姓女子在台北報案，稱她加入群組後被騙74萬元，林、沈才坦承當詐騙集團車手。林稱，玩博奕網站欠了20多萬元，才以自己的帳戶接受匯款當車手領錢。

據了解，詐騙集團利用股市交易「報明牌」陷阱，招攬投資客加入多個Line群組，一有人加入群組，便疑由同夥人在群組上留言，製作獲利假象，要投資人點擊他們提供的連結網址，下載App交易股票，或參與新股抽籤，投資人匯款參與投資後，直到要領錢卻拿不到退款，才發覺受騙。

警方聯繫其中1名高雄投資人，匯了75萬元，但至今天，這名投資人仍被蒙在鼓裡，稱「還要看看」，令員警傻眼。全案依詐欺罪嫌移送法辦，林、沈2人獲責付。

警方在林、沈2車手身上搜出部分贓款。記者林保光／攝影
警方在林、沈2車手身上搜出部分贓款。記者林保光／攝影
警方逮捕涉嫌當詐騙集團車手的沈姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌當詐騙集團車手的沈姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌當詐騙集團車手的林姓男子。記者林保光／翻攝
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詐騙集團 車手 高雄市

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