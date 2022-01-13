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網路傳男子疑詐賭遭毆打 警傳喚2人到案偵辦中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市安定區傳出疑似詐賭案，黃姓男子與友人賭博時遭識破，被至少2男聯手毆打，警上午循線傳喚2名在場男子釐清，已掌握主嫌身分，黃稱要控告對方恐嚇取財與強制罪，警已掌握主嫌身分，持續偵辦中。

這起疑似詐賭案發生在本月8日，網路「黑色豪門企業」傳出一段男子涉詐賭影片遭毆打，善化警分局今凌晨發現後，查出住下營區黃姓被害人來說明。

影片中內容，黃男遭搜身，桌子上有「紙牌」，黃男手機與身上被搜出的迷你耳機，都放在桌上，現場人員質疑黃姓男子涉嫌詐賭，才能贏20多萬元。

黃男否認詐賭，認為對方無理取鬧，雙方爭執口氣越來越差，突然有2名男子動手黃男，黃倒地遭連毆好幾拳，身上多處瘀青。

善化警今凌晨1點多發現該影片並通知黃男，黃原不願報案，後決定對動手2名男子提告。

警方調查，黃某稱是受綽號「歐田」友人邀請，到「歐田」家喝酒玩牌，之後遭同桌牌友質疑黃詐賭，雙方言語衝突引發毆打事件。警上午也傳喚2名男子來說明，並鎖定另外涉嫌打人2名男子及主嫌，全力追查中。

網路傳男子疑詐賭遭毆打，警偵辦中。圖 ／取自黑色豪門企業粉絲團
網路傳男子疑詐賭遭毆打，警偵辦中。圖 ／取自黑色豪門企業粉絲團
網路傳男子疑詐賭遭毆打，警偵辦中。圖 ／取自黑色豪門企業粉絲團
網路傳男子疑詐賭遭毆打，警偵辦中。圖 ／取自黑色豪門企業粉絲團
網路傳男子疑詐賭遭毆打，警偵辦中。圖 ／取自黑色豪門企業粉絲團
網路傳男子疑詐賭遭毆打，警偵辦中。圖 ／取自黑色豪門企業粉絲團

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