網路傳男子疑詐賭遭毆打 警傳喚2人到案偵辦中

台南市安定區傳出疑似詐賭案，黃姓男子與友人賭博時遭識破，被至少2男聯手毆打，警上午循線傳喚2名在場男子釐清，已掌握主嫌身分，黃稱要控告對方恐嚇取財與強制罪，警已掌握主嫌身分，持續偵辦中。

這起疑似詐賭案發生在本月8日，網路「黑色豪門企業」傳出一段男子涉詐賭影片遭毆打，善化警分局今凌晨發現後，查出住下營區黃姓被害人來說明。

影片中內容，黃男遭搜身，桌子上有「紙牌」，黃男手機與身上被搜出的迷你耳機，都放在桌上，現場人員質疑黃姓男子涉嫌詐賭，才能贏20多萬元。

黃男否認詐賭，認為對方無理取鬧，雙方爭執口氣越來越差，突然有2名男子動手黃男，黃倒地遭連毆好幾拳，身上多處瘀青。

善化警今凌晨1點多發現該影片並通知黃男，黃原不願報案，後決定對動手2名男子提告。