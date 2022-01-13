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影／迷途紅貴賓一中商圈亂竄 遇愛狗人買衣送暖找飼主

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓女子11日帶著紅貴賓「小乖」前往一中商圈附近電信行，朱女將狗抱在懷中，但狗突然跳離她懷抱，消失無蹤，幸好王姓男子在附近加油站發現，安撫狗情緒後，前往寵物店買了一件衣服，替狗禦寒，並協助在臉書發布寵物走失訊息，還把狗帶到派岀所，不到20分鐘時間，朱女就看到訊息，前往派岀所將狗領回。

台中市王姓男子在11日晚間9時許，在北區精武路、三民路口的加油站加油時，看到一隻紅貴賓在角落「瑟瑟發抖」，王是愛狗人士，研判狗是有飼主，但因故迷途走失，當天氣溫下探，王擔心狗受凍，所以前往寵物店購買一件衣服，替狗穿上，另外還請朋友在臉書「台中寵物走失專區」發文協尋飼主。

王姓男子在發文後，將狗帶到第二警分局育才所辦理失物招領，不到20分鐘，朱姓女飼主就看到訊息，依通知到派岀所將狗領回。

朱姓女飼主說，當天是到住家附近的電信行辦事，把已經8歲的紅貴賓「小乖」抱在手上，沒有繫繩，也沒有帶寵物專用提袋，沒想到小乖活蹦亂跳，一轉眼掙脫懷抱逃脫，讓她急得滿街找狗，不過王尋獲小乖的加油站，距離她辦事的電信行，步行需要20分鐘時間，無法想像小乖是如何「流浪」至該處，不過非常感謝王的熱心。

第二警分局長陳家銘說，每個毛小孩都是家中的一份子，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，而外出時也應繫上牽繩，做好安全措施，並多注意寵物動向，以防發生意外。

台中市朱姓女子飼養的紅貴賓「小乖」11日逃脫走失，幸好遇到熱心的王姓男子，協助抱往第二警分局育才所失物招領。圖／第二警分局提供
台中市朱姓女子飼養的紅貴賓「小乖」11日逃脫走失，幸好遇到熱心的王姓男子，協助抱往第二警分局育才所失物招領。圖／第二警分局提供

寵物 加油站

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