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走錯包廂與人嗆聲 新竹男遭彈簧刀猛刺送醫不治

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名董姓男子3日晚間跟友人去市區一間KTV歡唱，席間不慎誤入包廂，與陳姓男子及3名友人發生衝突，四人仗著酒意與董越吵越兇，甚至出手攻擊董，陳更掏出彈簧刀朝董狂刺四刀，警方接獲KTV店家報案趕抵，雖將董送醫，最後仍傷重不治，另外包括陳在內共4人被依殺人罪嫌移送法辦。

據悉，22歲董男3日與友人相約到市區一間KTV歡唱，席間上完廁所卻走錯包廂，闖入打斷20歲陳男與友人的聚會，雙方都仗著酒意開嗆，陳男與3名友人將董團團圍住，雙方大打出手，過程中陳掏出一把彈簧刀先往董的正面狂刺3下，之後再繞至其背後猛刺1下，董當場倒地血流如注。

警方獲報趕抵，行兇的陳男一夥已鳥獸散逃逸，立刻組成專案小組，報請新竹地檢檢察官馮品捷指揮偵辦，全力追緝，不到6小時就找到陳男與友人，另將藏匿陳男的王姓友人共6人全數逮捕，帶回偵辦。

主嫌陳男向警方供稱，當時因為喝酒醉，才一時衝動持刀攻擊董男，且無法停手。全案警詢後依殺人、聚眾鬥毆、藏匿人犯等罪嫌移送法辦，檢察官訊後認為陳男等人涉犯殺人犯罪嫌重大，且顯有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，陳男與另名黃姓友人遭押獲准，其餘人依3至10萬元交保。

警方全力追緝，不到6小時就找到陳男與友人，另將藏匿陳男的王姓友人共6人全數逮捕，帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝
警方全力追緝，不到6小時就找到陳男與友人，另將藏匿陳男的王姓友人共6人全數逮捕，帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝
警方全力追緝，不到6小時就找到陳男與友人，另將藏匿陳男的王姓友人共6人全數逮捕，帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝
警方全力追緝，不到6小時就找到陳男與友人，另將藏匿陳男的王姓友人共6人全數逮捕，帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝

殺人 KTV 新竹

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