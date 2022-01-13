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20歲男追14歲少女挨告 上門理論反遭其父持刀砍斷指

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20歲男追14歲少女挨告 上門理論反遭其父持刀砍斷指

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子追求14歲林姓少女挨告略誘，昨晚上門理論，遭少女父親林男持刀砍傷雙手，連左手小拇指遭砍斷。警方獲報到場逮人，並將張男送醫，無生命危險，林男依傷害罪嫌送辦。

昨晚10時許，板橋區五權街30巷口，發生砍人事件，張姓男子（20歲）遭人持西瓜刀攻擊，雙手多處刀傷，左手小拇指遭砍斷，意識清楚，經送往亞東醫院救護，無生命危險。

據了解，14歲少女的父親林男（56歲），因不滿被害人張男與其女兒交往，日前對張男提告略誘罪，引起被害人張男心生不滿。

昨晚至女方父親所經營檳榔攤理論，雙方發生口角糾紛，張男遭少女父親持西瓜刀砍傷，板橋警分局信義派出所線上警力立即到場處置，協助被害人張男送醫救護，並當場逮捕林男，今依法移送新北地檢署偵辦。

新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝
新北市張姓男子追求14歲少女挨告，昨晚遭少女父親持刀砍傷，左手小拇指遭砍斷。記者王長鼎/翻攝

西瓜

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