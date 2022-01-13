聽新聞
test
0:00 / 0:00
20歲男追14歲少女挨告 上門理論反遭其父持刀砍斷指
新北市張姓男子追求14歲林姓少女挨告略誘，昨晚上門理論，遭少女父親林男持刀砍傷雙手，連左手小拇指遭砍斷。警方獲報到場逮人，並將張男送醫，無生命危險，林男依傷害罪嫌送辦。
昨晚10時許，板橋區五權街30巷口，發生砍人事件，張姓男子（20歲）遭人持西瓜刀攻擊，雙手多處刀傷，左手小拇指遭砍斷，意識清楚，經送往亞東醫院救護，無生命危險。
據了解，14歲少女的父親林男（56歲），因不滿被害人張男與其女兒交往，日前對張男提告略誘罪，引起被害人張男心生不滿。
昨晚至女方父親所經營檳榔攤理論，雙方發生口角糾紛，張男遭少女父親持西瓜刀砍傷，板橋警分局信義派出所線上警力立即到場處置，協助被害人張男送醫救護，並當場逮捕林男，今依法移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言