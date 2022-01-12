詐騙集團女車手取款今晚被捕 南警追回近百萬元贓款

過年前，詐騙案件又增多，有詐騙集團向台南地區民眾謊稱民眾的電話費未繳清，聲稱帳戶內存款未提領出來會被凍結，誘騙民眾依指示交出存款，警方接獲報案後，今天傍晚逮捕涉案吳姓30歲女車手，追回97萬9千元，警方清查出至少2名民眾受騙，留置吳女漏夜清查。

據了解，詐騙集團以此手法和話術，從本月6日、7日、10日及12日，共向台南市北區70歲周姓老婦人，涉嫌共詐得200多萬元，周女今天前將其中40萬元放入住處大樓信箱後，被女兒發現神色有異，追問下周老太太才說出整個過程，周女兒警覺母親遭詐騙，向台南市警五分局實踐派出所報案。