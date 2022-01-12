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杏仁哥遭騙案吳姓嫌犯收押 他呼籲受害者踴躍報案
台南一名吳姓男子因涉「佛光山春節市集」等詐欺、偽造文書案件，連知名韓粉杏仁哥吳育全、強強滾都被騙，台南市警局持拘票至吳男家中拘提到案，台南地檢署昨聲押獲准。杏仁哥今開直播表示，希望遭騙民眾踴躍到台南第一分局報案，也期望4個月內可以有個結果，不要讓吳男再繼續騙人。
據了解，前「亞洲第一胖」吳姓男子（29歲）涉在網路社群申請多個假帳號，以買空賣空方式，向受害者謊稱為市府合意公關公司，負責活動攤位招商，要求受害者交付費用，過程還會簽訂合約書取信，不法獲利上百萬元，數十人遭騙，吳育全也被騙5萬2千元。
吳育全得知吳男遭收押，今又帶受害者到台南第一分局報案，吳育全下午5時許開直播表示，7日他到台南找吳男至派出所談判，吳男還兩手一攤說「不然帶他去派出所」並同時拿手機繼續詐騙其他攤商，其中一個受騙攤商前幾天看到他直播與新聞才發現被騙。
吳育全說，吳男沒錢還給受騙攤商，還曾說要騙別人來還，這種人不能讓他這樣下去「太可惡!」一般詐欺案件如只有1、2人受騙，可能問完筆錄就放嫌犯回家，但這件實在太多人受騙，目前已由台南第一分局統一受理，受害攤商將聯合提告詐欺、偽造文書，希望受騙攤商也能踴躍為自己發聲。
佛光山今辦新春燈會前新聞發布會，佛光山常務副住持慧傳法師表示，本案已交給司法單位處理，尊重司法單位的後續辦理，去年也有類似情況，但佛光山人員一發現馬上制止，才避免更多受害者。慧傳法師提醒，春節年關期間可能類似的詐騙案件越來越多，民眾一定要特別小心注意，不要上當受騙。
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