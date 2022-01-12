快訊

獨／他赴景美醫院打流感疫苗卻被接種高端 第3劑還要多等91天

航空迷拍到F-16V戰機失事前影像 疑墜海前飛官昏迷失能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／跳橋載浮淡水河 18歲女漂1公里獲救失溫送醫

聯合報 / 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導
警消發現載浮載沉的林女，將她拉救上岸送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
警消發現載浮載沉的林女，將她拉救上岸送醫急救。記者曾伯愷／翻攝

珍愛生命！新北市八里區18歲林姓女子，今天下午攀過關渡橋護欄縱身一跳，載浮於淡水河道。警消獲報趕抵，下船艇搜救，所幸在離橋一公里處尋獲林女身影，將她拉救上岸，經檢視林女僅失溫沒有外傷，緊急協助送醫後並無大礙，目前已通知家屬到院，釐清事發原因。

據了解，18歲林姓女子，今天下午近3時許，獨自來到新北市關渡橋上，沒多久便攀爬護欄，往淡水河跳下，林女落水載浮於河道上，正在垂釣釣客驚見，趕緊打電話報警處理。

警消獲報派員迅速趕抵，下船艇於河道上來回搜救，所幸在離關渡橋一公里處（八里區金龍餐廳旁河岸邊）看見林女身影，將她拉救上岸。經檢視林女肢體擦挫傷、身體失溫，緊急送醫急救並無大礙。

由於林女愁容滿面，對於警消詢問閉口不答，目前轄區警正連繫林女家屬到醫院了解，以釐清落水真正原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警消發現載浮載沉的林女，將她拉救上岸送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
警消發現載浮載沉的林女，將她拉救上岸送醫急救。記者曾伯愷／翻攝

淡水河

相關新聞

影／宜蘭龍德大橋前貨櫃車右轉撞倒機車 造成1死1傷

宜蘭縣蘇濱路二段的龍德大橋前今天下午發生死亡交通事故，一輛大貨櫃車要右轉時，與直行的機車碰撞，整輛機車被壓在車底，造成菲...

嘉縣快速公路發生車禍！百萬捷豹跑車自撞「車頭全爛」 幸駕駛無受傷

嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午2點多發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jagua...

杏仁哥遭騙案吳姓嫌犯收押 他呼籲受害者踴躍報案

台南一名吳姓男子因涉「佛光山春節市集」等詐欺、偽造文書案件，連知名韓粉杏仁哥吳育全、強強滾都被騙，台南市警局持拘票至吳男...

影／跳橋載浮淡水河 18歲女漂1公里獲救失溫送醫

珍愛生命！新北市八里區18歲林姓女子，今天下午攀過關渡橋護欄縱身一跳，載浮於淡水河道。警消獲報趕抵，下船艇搜救，所幸在離...

貨車靠太近撞斷管釀瓦斯外洩 警、消戒護灑水虛驚一場

台中市西屯區中清路二段在今天下午5時許，傳出瓦斯外洩案件，警、消到場調查，發現是余姓男子駕駛貨車時，因貨車停放位置距離路...

「美輪明宏阿姨」搶銀行？台南警方演練也跟風

台南市京城銀行新化分行下午4時許，遭2名分別頭戴金黃色及紅色假髮的歹徒持刀槍侵入，喝令保全人員趴下後，衝至櫃台行搶後逃逸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。