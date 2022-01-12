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影／跳橋載浮淡水河 18歲女漂1公里獲救失溫送醫
珍愛生命！新北市八里區18歲林姓女子，今天下午攀過關渡橋護欄縱身一跳，載浮於淡水河道。警消獲報趕抵，下船艇搜救，所幸在離橋一公里處尋獲林女身影，將她拉救上岸，經檢視林女僅失溫沒有外傷，緊急協助送醫後並無大礙，目前已通知家屬到院，釐清事發原因。
據了解，18歲林姓女子，今天下午近3時許，獨自來到新北市關渡橋上，沒多久便攀爬護欄，往淡水河跳下，林女落水載浮於河道上，正在垂釣釣客驚見，趕緊打電話報警處理。
警消獲報派員迅速趕抵，下船艇於河道上來回搜救，所幸在離關渡橋一公里處（八里區金龍餐廳旁河岸邊）看見林女身影，將她拉救上岸。經檢視林女肢體擦挫傷、身體失溫，緊急送醫急救並無大礙。
由於林女愁容滿面，對於警消詢問閉口不答，目前轄區警正連繫林女家屬到醫院了解，以釐清落水真正原因。
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