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貨車靠太近撞斷管釀瓦斯外洩 警、消戒護灑水虛驚一場

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區中清路二段在今天下午5時許，傳出瓦斯外洩案件，警、消到場調查，發現是余姓男子駕駛貨車時，因貨車停放位置距離路旁民宅的瓦斯管線太近，移動車輛時，貨斗撞斷瓦斯管，導致瓦斯外洩，經通知欣中天然氣公司到場維修後，已將瓦斯止漏，未造成人員傷亡，虛驚一場。

台中市消防局在今天下午5時許獲報，西屯區中清路二段有瓦斯外洩意外，消防隊到場拉警戒線，灑水降溫，並通知欣中天然氣公司到場維修。

警方調查，余姓男子（43歲）在案發地點駕駛貨車要駛離時，因貨車停放位置太靠民宅，導致移車時，貨車貨斗撞斷民宅瓦斯管線，當場造成瓦斯外洩，目前欣中天然氣已到場維修，災害無擴大之虞，也無造成人員受傷。

台中市余姓男子今天下午5時許，在西屯區中清路二段駕駛貨車要駛離時，貨斗不慎撞斷民宅瓦斯管線，警、消到場戒護，並通知欣中天然氣公司到場維修。記者陳宏睿／翻攝
台中市余姓男子今天下午5時許，在西屯區中清路二段駕駛貨車要駛離時，貨斗不慎撞斷民宅瓦斯管線，警、消到場戒護，並通知欣中天然氣公司到場維修。記者陳宏睿／翻攝
台中市余姓男子今天下午5時許，在西屯區中清路二段駕駛貨車要駛離時，貨斗不慎撞斷民宅瓦斯管線，警、消到場戒護，並通知欣中天然氣公司到場維修。記者陳宏睿／翻攝
台中市余姓男子今天下午5時許，在西屯區中清路二段駕駛貨車要駛離時，貨斗不慎撞斷民宅瓦斯管線，警、消到場戒護，並通知欣中天然氣公司到場維修。記者陳宏睿／翻攝
台中市余姓男子今天下午5時許，在西屯區中清路二段駕駛貨車要駛離時，貨斗不慎撞斷民宅瓦斯管線，警、消到場戒護，並通知欣中天然氣公司到場維修。記者陳宏睿／翻攝
台中市余姓男子今天下午5時許，在西屯區中清路二段駕駛貨車要駛離時，貨斗不慎撞斷民宅瓦斯管線，警、消到場戒護，並通知欣中天然氣公司到場維修。記者陳宏睿／翻攝

瓦斯外洩 台中市

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