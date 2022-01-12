貨車靠太近撞斷管釀瓦斯外洩 警、消戒護灑水虛驚一場

台中市西屯區中清路二段在今天下午5時許，傳出瓦斯外洩案件，警、消到場調查，發現是余姓男子駕駛貨車時，因貨車停放位置距離路旁民宅的瓦斯管線太近，移動車輛時，貨斗撞斷瓦斯管，導致瓦斯外洩，經通知欣中天然氣公司到場維修後，已將瓦斯止漏，未造成人員傷亡，虛驚一場。

台中市消防局在今天下午5時許獲報，西屯區中清路二段有瓦斯外洩意外，消防隊到場拉警戒線，灑水降溫，並通知欣中天然氣公司到場維修。