嘉縣快速公路發生車禍！百萬捷豹跑車自撞「車頭全爛」 幸駕駛無受傷

嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午2點多發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷，車禍原因警方調查中。

車主說，跑車捷豹Jaguar車價4百多萬元，才剛牽新車不久，未超速，為閃避來車撞上護欄，人平安。路過駕駛人路過車禍現場，看到捷豹跑車車頭撞爛，車後座左邊車輪幾乎要脫落，放慢車速，對強大撞擊力感到驚訝。