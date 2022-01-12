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嘉縣快速公路發生車禍！百萬捷豹跑車自撞「車頭全爛」 幸駕駛無受傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷。記者魯永明／攝影
嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷。記者魯永明／攝影

嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午2點多發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷，車禍原因警方調查中。

車主說，跑車捷豹Jaguar車價4百多萬元，才剛牽新車不久，未超速，為閃避來車撞上護欄，人平安。路過駕駛人路過車禍現場，看到捷豹跑車車頭撞爛，車後座左邊車輪幾乎要脫落，放慢車速，對強大撞擊力感到驚訝。

車友說，捷豹和奧迪Audi一樣，發展耐撞又輕量化的鋁合金車身技術，新型XJ車款採用全鋁合金車身，並如同飛機機身一樣採用鉚釘接合，Ｊaguar車廠使用高延展性配方的鋁合金，因此其車身鈑金型狀能用重型模具壓造成型。

嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷。記者魯永明／攝影
嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷。記者魯永明／攝影

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