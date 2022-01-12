聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣快速公路發生車禍！百萬捷豹跑車自撞「車頭全爛」 幸駕駛無受傷
嘉義縣台82線東西向快速公路15.2公里處，朴子市往水上鄉路段，下午2點多發生車禍，1輛進口英國製豪華跑車捷豹Jaguar，為閃避來車，不慎撞上護欄，車頭全毀，前座安全氣囊全爆開，車主未受傷，車禍原因警方調查中。
車主說，跑車捷豹Jaguar車價4百多萬元，才剛牽新車不久，未超速，為閃避來車撞上護欄，人平安。路過駕駛人路過車禍現場，看到捷豹跑車車頭撞爛，車後座左邊車輪幾乎要脫落，放慢車速，對強大撞擊力感到驚訝。
車友說，捷豹和奧迪Audi一樣，發展耐撞又輕量化的鋁合金車身技術，新型XJ車款採用全鋁合金車身，並如同飛機機身一樣採用鉚釘接合，Ｊaguar車廠使用高延展性配方的鋁合金，因此其車身鈑金型狀能用重型模具壓造成型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言