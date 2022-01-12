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新竹男竊金牌還拉玄天上帝鬍鬚 警鎖定犯嫌全力查緝

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉坡頭村1間宮廟，去年底遭香客假借參拜上香之際，伺機爬上供桌竊取神像上的金牌，竊嫌犯案時還不小心拉扯到玄天上帝神像的鬍鬚，廟方事後發現氣得向警方報警，新湖警分局循線調閱監視器追查，目前已鎖定犯嫌身分，將持續追緝到案。

案件發生於去年12月，監視器畫面顯示，1名男子手拿清香參拜，上香後竟爬上供桌，徒手拔下2尊神像上共2面金牌，情急之下還不小拉扯到玄天上帝神像的鬍鬚，隨即轉身離去。廟方事後發現遭竊，調閱監視器還原經過，氣得向警方報警。

廟方人員向警方表示，遭竊2面金牌是信徒還願贈送，未記錄重量及價值。新湖警方接獲報循線調閱監視器追查，目前已鎖定犯嫌身分，全力追查中。

警方呼籲，年節將近，民眾應注意妥善保管自身財物，避免不肖歹徒趁機犯案，鄉親如有存、提款安全需要，可以電話110向警方申請護鈔，對於居家環境或舉家外出需求，可向轄區派出所申請「舉家外出巡邏服務」及「居家安全檢測」，或可下載警政服務APP報案。

男子爬上供桌竊取神像上的金牌。圖／警方提供
男子爬上供桌竊取神像上的金牌。圖／警方提供

金牌 新竹

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