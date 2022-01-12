新竹男竊金牌還拉玄天上帝鬍鬚 警鎖定犯嫌全力查緝

新竹縣新豐鄉坡頭村1間宮廟，去年底遭香客假借參拜上香之際，伺機爬上供桌竊取神像上的金牌，竊嫌犯案時還不小心拉扯到玄天上帝神像的鬍鬚，廟方事後發現氣得向警方報警，新湖警分局循線調閱監視器追查，目前已鎖定犯嫌身分，將持續追緝到案。

案件發生於去年12月，監視器畫面顯示，1名男子手拿清香參拜，上香後竟爬上供桌，徒手拔下2尊神像上共2面金牌，情急之下還不小拉扯到玄天上帝神像的鬍鬚，隨即轉身離去。廟方事後發現遭竊，調閱監視器還原經過，氣得向警方報警。

廟方人員向警方表示，遭竊2面金牌是信徒還願贈送，未記錄重量及價值。新湖警方接獲報循線調閱監視器追查，目前已鎖定犯嫌身分，全力追查中。