陌生男闖入大學生出租套房停車場 警鎖定特定對象

屏東縣內埔警分局新北勢派出所日前接獲范姓房東報案，近日有陌生男子擅入闖入自營的學生宿舍停車場，憂心私人活動空間遭不明人士闖入，內埔分局獲報後，指派專人調閱周邊監視器，已鎖定嫌疑人並通知到案釐清案情。

屏東縣內埔鄉某處校外學生宿舍，范姓房東發現宿舍圍牆旁椅子遭移動，且椅子所處位置上方是浴室透氣窗，心覺有異，經調閱監視器，發現有名陌生男子闖入宿舍停車場。房東為求慎重，連忙向新北勢派出所報案。

內埔警分局接獲報案，立即調閱周邊監視器且重回現場勘查，宿舍圍牆外擺放的椅子上方有透氣窗，該透氣窗正對著特定套房的浴廁，而非公共澡堂。

警方清查，目前尚未有妨害秘密被害人向警方報案，這名男子擅自闖入私人土地公共空間，涉有侵害私人領域活動空間及個人隱私，內埔警分局依涉嫌侵入住居等罪嫌積極偵辦中，目前已鎖定嫌疑人，續通知到案釐清。

有民眾在網路留言稱，去年鄰近校外宿舍遭人闖入，懷疑是否為同一人所為。內埔警分局表示，該案發生在去年1月，該涉嫌人當時即已查緝到案並移送屏東地檢署偵辦，比對本案監視畫面，該男子特徵及年紀並非當時的嫌疑人。