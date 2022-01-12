持長槍當街砸車 男子情場生變怒砸斷槍

龔姓男子與大他7歲的邱姓女友感情生變，今天凌晨到邱女住處談判，被女友趕出門，他在街頭對女友住處大喊，見女友沒理會，涉嫌持1枝外形仿AK步槍的空氣長槍，猛砸路邊汽、機車，砸毀轎車車窗。警方據報到場，發現長槍已斷成2截，龔的手也受傷，將他送醫後裹傷後，依毀損罪嫌移送法辦。

據了解，龔姓男子（41歲）因邱姓女子（48歲）提分手，昨天凌晨2點左右，龔到高雄市鳳山區文龍東路邱女住處談判，但雙方鬧僵，龔被趕出門後，在街上對人在樓上的邱女喊話，邱女不理，龔竟從他的車內，拿出1枝仿AK步槍的空氣長槍，以槍托涉嫌砸毀2輛轎車車窗，並開車撞損1輛轎車和1輛機車。