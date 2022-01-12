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台南科技執法設備2月上路 聰明執法確保安全
車禍發生的原因，主要有未依規定讓車，以及未注意車前狀態，台南市警察局交通大隊，今年選定北區台南轉運站前等3處地點，設置科技執法設備，2月1日啟用，期望有效降低發生車禍。
交通大隊統計分析，台南市去年1至12月傷亡類交通事故發生原因，前兩大肇因分別為「未依規定讓車」(近三成)、「未注意車前狀態」(近兩成)，探究其原因多屬人為因素，包含行經路口該停不停如闖紅燈、該讓不讓如違停車輛擋住路邊起駛車輛視線而貿然駛出、車速太快以致不及反應煞停如超速等。
此類車禍案件，都是可以避免的只要用路人遵守號誌不要闖紅燈、不要貪圖方便亂停車、更不要為了趕時間而超速，就可以降低自己或讓他人發生車禍的風險。
交通大隊說，警方在北區台南轉運站前(公園路段東、西兩側)、永康區中華路與中華一路口(近兵仔市場前)，設置「自動辨識違規停車科技執法設備」。另在永康區中華路與中正南路口設置「路口多功能科技執法設備」。這3處科技執法設備系統預計2月1日起啟用取締，即日起為宣導期。
警方呼籲民眾切勿貪圖方便違規停車，並且遵守標誌、標線及號誌指示通過路口，希望透過全天候科技執法，落實「路口停讓」、「速度管理」及「停車秩序」三大路權，保障行車安全。
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