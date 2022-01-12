快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南科技執法設備2月上路 聰明執法確保安全

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

車禍發生的原因，主要有未依規定讓車，以及未注意車前狀態，台南警察局交通大隊，今年選定北區台南轉運站前等3處地點，設置科技執法設備，2月1日啟用，期望有效降低發生車禍。

交通大隊統計分析，台南市去年1至12月傷亡類交通事故發生原因，前兩大肇因分別為「未依規定讓車」(近三成)、「未注意車前狀態」(近兩成)，探究其原因多屬人為因素，包含行經路口該停不停如闖紅燈、該讓不讓如違停車輛擋住路邊起駛車輛視線而貿然駛出、車速太快以致不及反應煞停如超速等。

此類車禍案件，都是可以避免的只要用路人遵守號誌不要闖紅燈、不要貪圖方便亂停車、更不要為了趕時間而超速，就可以降低自己或讓他人發生車禍的風險。

交通大隊說，警方在北區台南轉運站前(公園路段東、西兩側)、永康區中華路與中華一路口(近兵仔市場前)，設置「自動辨識違規停車科技執法設備」。另在永康區中華路與中正南路口設置「路口多功能科技執法設備」。這3處科技執法設備系統預計2月1日起啟用取締，即日起為宣導期。

警方呼籲民眾切勿貪圖方便違規停車，並且遵守標誌、標線及號誌指示通過路口，希望透過全天候科技執法，落實「路口停讓」、「速度管理」及「停車秩序」三大路權，保障行車安全。

台南市警察局交通大隊，今年選定北區台南轉運站前等3處地點，設置科技執法設備，2月1日啟用。圖／台南市交通大隊提供
台南市警察局交通大隊，今年選定北區台南轉運站前等3處地點，設置科技執法設備，2月1日啟用。圖／台南市交通大隊提供
台南市交通大隊在北區台南轉運站前)，設置科技執法設備，加強取締違停。圖／台南市交通大隊提供
台南市交通大隊在北區台南轉運站前)，設置科技執法設備，加強取締違停。圖／台南市交通大隊提供

台南 車禍 警察

延伸閱讀

內湖南港70車位17日啟用科技執法　亂停車最高將開罰1200元

台南去年超速取締超過19萬件　第1名測速桿拍下至少1.3萬件

新北淡水設置科技執法　中山北路1段違停偵測16日啟用

公老坪深夜「飆」噪音 中市議員籲：科技執法加強取締

相關新聞

台南科技執法設備2月上路 聰明執法確保安全

車禍發生的原因，主要有未依規定讓車，以及未注意車前狀態，台南市警察局交通大隊，今年選定北區台南轉運站前等3處地點，設置科...

假醫生跨國詐騙診所 警察窮追不捨擋下匯出美金

雲林縣麥寮鄉許姓婦女是一家診所負責人，因診所缺人手，急需招聘醫師，在網路結識一名自稱是馬來西亞的醫生，經跨海通訊「面談」...

影／猛開車門嚇壞前座女子 偷不成直接搶

偷不成變搶！新北市三轄區林姓竊賊，日前騎車經過介壽路一段，見一輛貨車臨停下貨，突起盜心趨前打開駕駛座車門準備竊物，不料卻...

幸運！濕冷寒流凍倒迷路雲林老翁 失溫倒地多時幸獲救

寒流來襲，雲林沿海天寒地凍，加上下雨濕冷天氣，許多人都躲在家避寒，北港鎮84歲洪姓老翁，昨天被發現昏倒在20多公里外的口...

國1火燒車 半小時才撲滅

國道一號桃園中壢區北上路段昨天下午近五點發生火燒車，五十七歲胡姓男駕駛趕緊停靠路肩下車，消防隊到場灌救，因風大助長火勢，...

桃園阿嬤撫養4孫 大園警關懷送暖贈物資

桃園市大園區一名68歲的楊姓老婦，兒子長年在外地工作，媳婦又離家出走，她多年來獨自照顧4名孫子，家境清寒入不敷出，大園警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。