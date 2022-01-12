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假醫生跨國詐騙診所 警察窮追不捨擋下匯出美金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉許姓婦女是一家診所負責人，因診所缺人手，急需招聘醫師，在網路結識一名自稱是馬來西亞的醫生，經跨海通訊「面談」，以美金1萬元為訂金，達成協議，商定只要收到訂金，必如期赴診所上班，許婦不疑有詐到郵局匯款，被機警行員報警，成功擋下這起跨國詐騙案。

許姓婦人本月六日到麥寮郵局臨櫃準備匯款美金1萬零700元，合約台幣30萬元，郵局賴姓人員詢問許婦是否匯給兒子或國外友人，她卻欲言又止，賴員懷疑可能被詐騙，隨即通報警方。

麥寮分駐所警員李孟哲、殷嘉佑趕到，詢問64歲的許婦人為何匯款，要匯去哪裡，起先許婦支吾其言，警員好言相勸，提醒她別受騙上當。

許婦才說，她在網路認識一位在馬來西亞的醫生，雙方透過網路交談，因她家開設的診所，人手不足，正需要僱請一名醫生，所以想聘那位自稱馬來西亞的男醫生，到她家的診所工作。

許婦說，因目前國內的醫生很難招聘，尤其鄉下地方，更少有醫師願意來服務，這名網友醫師有意願到診所服務，解決診所人力不足問題，當然是好事，對方還提供帳戶，要她先預付訂金美金1萬700元 （約台幣30萬元），算是雙方商定的承諾，她才來匯款。

警員判斷對方即是詐騙集團，向許婦說明，目前正處疫情期間，來台行醫需經各項防疫手續，若缺醫師應循正常管道招聘，警員同時舉例各種詐騙手法相勸，並要求當場和這位醫師通電話。

「這位醫師會說英文嗎？」「現在疫情他如何來台？」「這張匯款單資料有問題！」「妳到別家銀行匯款還是不會受理啦！」許婦慌張且拗不過警方的追查盤問，驚覺可能受騙，才打消匯款念頭。

台西分局黃念生說，詐騙手法日新月異，千萬不能輕信網路訊息或交友軟體，若無法判定真偽，匯款前可打165或向警方查詢。

台西分局長黃念生（左二）感謝郵局行員的機警。記者蔡維斌／翻攝
台西分局長黃念生（左二）感謝郵局行員的機警。記者蔡維斌／翻攝
警員極力相勸但許婦還是堅持要匯款，警方不放棄，窮追猛問，婦人拗不過警方才驚覺可能受騙，打消匯款念頭。記者蔡維斌／翻攝
警員極力相勸但許婦還是堅持要匯款，警方不放棄，窮追猛問，婦人拗不過警方才驚覺可能受騙，打消匯款念頭。記者蔡維斌／翻攝
台西分局長黃念生表揚兩位警員防詐的執著，才成功擋下詐騙案。記者蔡維斌／翻攝
台西分局長黃念生表揚兩位警員防詐的執著，才成功擋下詐騙案。記者蔡維斌／翻攝
警員極力相勸但許婦還是堅持要匯款，警方不放棄，窮追猛問，說這張匯款上資料有問題，婦人拗不過警方才驚覺可能受騙，打消匯款念頭。記者蔡維斌／翻攝
警員極力相勸但許婦還是堅持要匯款，警方不放棄，窮追猛問，說這張匯款上資料有問題，婦人拗不過警方才驚覺可能受騙，打消匯款念頭。記者蔡維斌／翻攝

醫師 詐騙集團

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