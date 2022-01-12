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影／猛開車門嚇壞前座女子 偷不成直接搶
偷不成變搶！新北市三轄區林姓竊賊，日前騎車經過介壽路一段，見一輛貨車臨停下貨，突起盜心趨前打開駕駛座車門準備竊物，不料卻見右前座有人直瞪，竊賊無視將車內包包搶走逃逸。經轄區警調閱監視器畫面追緝，當晚在中正路二段竊賊逮捕到案，警詢後搶奪罪嫌送辦。
經查證，43歲林姓竊賊，日前騎車經過新北市三峽區介壽路一段，見一輛貨車臨停路邊下貨，林姓竊賊見機有可趁，騎車逆向折返緩靠貨車車頭前，環伺四周確認無人注視，隨即走向貨車駕駛座打開車門準備竊物。
未料，林姓竊賊未注意右前座坐著林姓女子，打開車門霎那當場愣住。林女見陌生林嫌突開車門，回瞪林嫌一眼嗆問「你是誰，你要幹嘛？」林嫌沒回話，一把抓起車內包包（包內有信用卡、證件、現金5000元左右）欲逃。
林女驚見出手阻止護包與林嫌發生拉扯，最後不敵林嫌蠻力狠搶，眼睜睜看著林嫌把包搶走騎車逃逸。護包不成林女火速衝進店裡，向邱姓男友（貨車車主）求援。邱男得知己包被搶，趕緊載同林女駕車尾後追緝，無奈追至三樹路時仍被林嫌甩逃。
轄區警獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定林嫌涉案，當天晚上近9時許，循線於新北市三峽區中正路二段逮捕林嫌到案，但林嫌已花用殆盡將包棄置三樹路旁，警詢後依搶奪罪嫌移送法辦。
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