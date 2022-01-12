幸運！濕冷寒流凍倒迷路雲林老翁 失溫倒地多時幸獲救

寒流來襲，雲林沿海天寒地凍，加上下雨濕冷天氣，許多人都躲在家避寒，北港鎮84歲洪姓老翁，昨天被發現昏倒在20多公里外的口湖鄉台子村防汛道路，老人家迷路經不起寒凍，失溫倒地，因現場位處偏遠人煙稀少，卻仍幸運被路人發現報警，撿回一命。

一名熱心鄉民跑到口湖鄉金湖派出所報案，警員李政倫馬上趕往現場，發現一名老翁倒在路邊，冷得直發抖，意識有些模糊，立即通報救護車送醫，警方查出84歲老翁姓洪，家住北港鎮，年紀那麼大，如何會跑到這麼遠的口湖鄉被凍倒路邊，且四下不見他的交通工具。

警方追查，洪姓老翁是於昨天清晨獨自騎機車出門，半途迷路，一直騎到機車油料耗盡，但還是找不到回家的路，於是就把機車棄置鄉間小道，準備步行回家，但他人生地不熟，就在口湖鄉台子村往成龍村一帶的魚塭區，試圖走出像是迷宮的農路。

但洪翁走了很久，仍在原地繞行，直到沒有力氣再往前走，昏倒在濕淋淋的防汛道路上，因海風強勁，濕冷寒凍，老翁倒地失溫發抖，幸好路人發現報警，及時送醫撿回一命，家屬感謝警方及好心路人相助。老翁則說不清楚他為何會跑到那邊，也不知在寒冷的地面倒了多久。