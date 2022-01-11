桃園阿嬤撫養4孫 大園警關懷送暖贈物資
桃園市大園區一名68歲的楊姓老婦，兒子長年在外地工作，媳婦又離家出走，她多年來獨自照顧4名孫子，家境清寒入不敷出，大園警分局三菓派出所員警知道長者家境，時常利用訪查時探視關心，趁春節前贈送物資，讓她及孫子安心過好年。
三菓派出所所長沈鳳堯表示，老婦人日前報案有家庭糾紛，員警到場了解起因於家境貧寒，4名身心障礙的孫子常為3餐爭執，她年事已高無力管教，只好報警請求。
楊婦表示，兒子長年在新竹、苗栗等地做水泥工很少回家，雖然每月會匯錢貼補家用，但孫子都在讀書日常開銷大，媳婦離家出走，只能靠她撿資源回收換錢及低收戶補助度日。
警員程懷澤、蘇承宇知道老婦人家庭狀況後，除了常關懷，年關近還送物資，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。
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