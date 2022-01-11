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永和舉行防災演練 消防局：盼保護民眾有效防災

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市消防局第七大隊在今天在永和區的比漾廣場舉辦消防演練，訓練百貨公司的員工如何應邊災害、滅火逃生，消防局大動作舉辦，出動14輛各式車輛、消防用具到場模擬，希望員工遇到真正災害時，能夠保護民眾、有效防災。

消防局第七救災救護大隊今天上午10點在比漾廣場舉辦「消防演練暨消防自衛編組驗證」，假想百貨公司發生火災，各樓層該如何因應。消防局指導百貨公司起動自衛消防編組，有通報班、滅火班、避難引導班、救護班及安全防護班，分別進行廣播、報案、滅火、疏散引導、醫療照護及隔離保護重要物資設備，指揮各組分工行事，如何互通有無。

演練經兩小時順利落幕，有在場員工大呼「真的很有幫助」，他表示，經過此次防災演練，他能知道當發生火災時，他應該扮演什麼樣的角色，以免不知所措。

新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供
新北市消防局第七大隊今天在比漾廣場舉辦消防演練，指導百貨公司建立「自衛消防編組」，各組分工行事，讓演練順利落幕。圖／新北市消防局第七救災救護大隊提供

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