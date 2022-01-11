永和舉行防災演練 消防局：盼保護民眾有效防災

新北市消防局第七大隊在今天在永和區的比漾廣場舉辦消防演練，訓練百貨公司的員工如何應邊災害、滅火逃生，消防局大動作舉辦，出動14輛各式車輛、消防用具到場模擬，希望員工遇到真正災害時，能夠保護民眾、有效防災。

消防局第七救災救護大隊今天上午10點在比漾廣場舉辦「消防演練暨消防自衛編組驗證」，假想百貨公司發生火災，各樓層該如何因應。消防局指導百貨公司起動自衛消防編組，有通報班、滅火班、避難引導班、救護班及安全防護班，分別進行廣播、報案、滅火、疏散引導、醫療照護及隔離保護重要物資設備，指揮各組分工行事，如何互通有無。