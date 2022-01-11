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影／貨車滿載水泥轉彎噴滿地 後方3機車慘摔釀2傷
一輛載運水泥的大貨車今午行經台北市中正區和平西路、牯嶺街口，轉彎導致車斗內水泥噴濺飛出，路面泥濘，後方接連3輛機車因此滑倒自摔，釀成2人受傷，警方獲報後循線通知大貨車駕駛到案，製作警詢筆錄，現場釀禍的水泥也已由環保人員清除完成。
警方調查，63歲李姓男子中午駕駛水泥大貨車，沿和平西路東往西方向行進，要左轉牯嶺街時，車斗內滿載的水泥因而噴濺飛出，落在道路上，導致路面泥濘，後方接連有3輛機車因此滑倒自摔，2名騎士受擦挫傷，所幸無大礙，皆可自行就醫。
轄區中正二分局交通分隊員警獲報到場後，通知環保人員到場清除釀禍水泥，並調閱監視器畫面，循線將李男通知到案，目前正製作筆錄當中，詢後將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款告發，處3000元至1萬8000元罰鍰。
警方呼籲，大貨車駕駛裝載貨物時應確保貨物穩固不滲漏，保障其他用路人行車安全。
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