影／「兇手」成群結隊來 庇護工場送貨車深夜警報大響

彰化庇護工場肯納兒烘焙坊傳出會務貨車深夜被破壞，導致車輛警報響了2小時擾人清夢，員警聯絡庇護工場員工到場才解決，事後調閱監視器發現「兇手」居然是5隻野狗，牠們成群鑽進車底2、3分鐘搞破壞，最後車輛警報大響才嚇得跑走，這輛肯納兒烘焙坊負責送貨的唯一車輛如今送修，年關將近的訂購禮盒，只能請客戶自行取貨宅配。

肯納兒烘焙坊所在的位置是彰化市區，附近有知名的阿璋肉圓、貓鼠麵等，鄰居指出，先前深夜就會聽到野狗追逐貓的聲音，白天倒是較少看到野狗。

肯納兒烘焙坊就業服務員蔡侑妤表示，1月8日凌晨近2點接到警察來電通知他們的會務車警報器響不停，鄰居受不了打電話報警，她趕到現場處理，卻發現遙控器無法關閉警報器，也沒辦法發車，求助協會其他人員，最後是將連結電池的電池拔除，車輛才安靜下來。

事後查看監視器發現，居然是五隻野狗深夜鑽進車底將電線、油管、水管咬得亂七八糟，蔡侑妤說，如果沒看到監視器真的無法相信，車輛送修報價約至少7萬元，車廠評估受損嚴重，需要過年後才能修好，「新年快到了，希望車快修好，才能送貨賺修車錢。」