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影／閃迴轉車不及...賓士車撞進加油站車頭全毀 駕駛意識模糊送醫
彰化市金馬路三段一家加油站今天下午1點55分左右，招牌與牆壁突然被一輛賓士車撞上，車頭面目全非，擺放的漆料噴灑上牆面，重擊力道大造成20歲吳姓駕駛重傷，當場意識模糊、左手開放性骨折，19歲李姓乘客意識清楚，都送往彰化基督教醫院急救。
事故現場一片狼藉，可見賓士車頭毀損嚴重，零件噴散，從監視器畫面可見，吳姓駕駛由北往南沿金馬路3段往中華西路方向行駛內線車道，超車前方的計程車，往外線車道開時，卻撞上由對向由南往北正要迴轉的銀色小客車，吳男閃避小客車不及，導致直接正面撞上加油站。
警方到場處理，計程車司機與迴轉駕駛初步酒測值都為0，吳男因傷重現場無罰酒測，詳細肇事原因仍待調查。
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