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年輕女子要投資虛擬貨幣 指定帳戶列可疑未匯款

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

22歲盧姓女子昨天到台南市東區某銀行，要匯58萬元到指定帳號以投資虛擬貨幣，銀行行員機警先致電反詐騙諮詢165專線，查詢指定帳戶巳被通報為可疑帳戶，通知警方前往了解勸阻，盧女才未匯款。

據了解，盧女約一周前在臉書上看見一頁式廣告，廣告內容宣稱投資虛擬貨幣以太幣，可以在一星期內保證穩賺獲利30%，盧女加入LINE群組，在LINE群組裡告知投資者把錢投入所新開設的以太幣網路帳戶內，每周可在帳戶內提領一次所獲利的錢約5000元。

盧女昨天下午3點與母親一同到台南市東區崇德路某銀行欲匯款58萬元至指定帳號，幸經該銀行行員機警，先行致電165專線查詢該帳戶巳被通報為可疑帳戶，立即通知警方前往了解。

台南市警一分局文化派出所巡佐葉俊興、警員史育仲向盧女耐心解說，近來有許多詐騙集團利用高獲利投資虛擬貨幣要求民眾投資詐騙案例。盧女事後表示理解，並向員警及行員致謝。

市警一分局呼籲，詐騙集團慣用假投資詐騙手法宣稱投資標「高紅利、短期獲利、低風險」，進而相信極高投資報酬率，利用人性的貪念騙取錢財。民眾如遇到類似穩賺不賠的高報酬投資標的，應冷靜思考，養成先求證的習慣，才能避免成為詐騙集團的肥羊。

22歲盧女要匯款投資虛擬貨幣，銀行行員查出她要匯款指定帳戶被列為可疑帳戶，和警員合力觀阻未匯款。記者黃宣翰／翻攝
22歲盧女要匯款投資虛擬貨幣，銀行行員查出她要匯款指定帳戶被列為可疑帳戶，和警員合力觀阻未匯款。記者黃宣翰／翻攝
22歲盧女要匯款投資虛擬貨幣，銀行行員查出她要匯款指定帳戶被列為可疑帳戶，和警員合力觀阻未匯款，圖為匯款單。記者黃宣翰／翻攝
22歲盧女要匯款投資虛擬貨幣，銀行行員查出她要匯款指定帳戶被列為可疑帳戶，和警員合力觀阻未匯款，圖為匯款單。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南 虛擬貨幣

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