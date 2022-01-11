影／妙齡女騎車上班大樹砸下來 犁田全身擦挫傷送醫

台中市任姓女子在今早騎車上班行經北屯區中清路二段途中，突然路旁一棵大樹攔腰斷裂，樹幹倒在路面上，任女也因大樹橫斷路面，導致摔車，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場，通知環保局到場清理，目前道路已恢復通行，任女是否要提出國賠，警方尚未接獲通報。

據查，任女（22歲）今天上午8時許，騎機車沿北屯區中清路方向，由北往南行駛，行經案發地點時，路旁一棵大樹突然應聲攔腰斷裂，大樹樹幹橫斷路面，任女閃避不及，當場摔車，肢體、手腳受有擦挫傷，任女頻頻喊痛。

台中市第五警分局水湳所獲報後，通知救護車將任女送往中國醫藥大學附設醫院治療，並通知環保局到場移置斷裂的樹幹，路障已在今天上午9時45分排除，恢復通行。