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桃園鐵皮屋倉庫起火燃燒冒濃煙 無人傷亡消防員搶救中

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園新屋區笨港里台15線南下57公里處工廠旁的鐵皮屋，今下午1時許因不明原因起火燃燒，因鐵皮屋內堆放輪胎，因此冒出大量濃密黑煙，消防人員到場後佈水線灌救，目前無人員傷亡，全力搶救中。

新屋區笨港里的工廠旁的鐵皮屋小倉庫下午1時許起火燃燒，瞬間冒出濃煙，消防人員接獲報案後立刻前往，並佈水線灌救，火勢於下午1時46分控制，目前無人員傷亡受困，消防人員全力搶救，起火原因調查中。

桃園新屋區笨港里鐵皮屋，今下午1時許因不明原因起火燃燒，目前無人員傷亡，全力搶救中。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區笨港里鐵皮屋，今下午1時許因不明原因起火燃燒，目前無人員傷亡，全力搶救中。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區笨港里鐵皮屋，今下午1時許因不明原因起火燃燒，目前無人員傷亡，全力搶救中。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區笨港里鐵皮屋，今下午1時許因不明原因起火燃燒，目前無人員傷亡，全力搶救中。記者翁唯真／翻攝

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