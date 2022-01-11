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桃園鐵皮屋倉庫起火燃燒冒濃煙 無人傷亡消防員搶救中
桃園新屋區笨港里台15線南下57公里處工廠旁的鐵皮屋，今下午1時許因不明原因起火燃燒，因鐵皮屋內堆放輪胎，因此冒出大量濃密黑煙，消防人員到場後佈水線灌救，目前無人員傷亡，全力搶救中。
新屋區笨港里的工廠旁的鐵皮屋小倉庫下午1時許起火燃燒，瞬間冒出濃煙，消防人員接獲報案後立刻前往，並佈水線灌救，火勢於下午1時46分控制，目前無人員傷亡受困，消防人員全力搶救，起火原因調查中。
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