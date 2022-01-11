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基隆七堵市場服飾店遭竊 警調監視器火速逮婦人
基隆市警察局第三分局七堵派出所員警昨天獲報，附近市場攤商服飾遭竊，警方調閱監視器後懷疑竊賊還在市場內並未走遠，馬上到市場查訪，果然找到涉嫌偷竊的王姓婦人，在她身上找到失竊衣物， 訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警察局第三分局七堵派出所昨天上午9時47分，接獲民眾報案，位市場旁經營的服飾店衣服不見，懷疑被偷，希望警方協助。
員警連彥智、李盈萱前往現場處理，員調閱監視器畫面後鎖定一名女子，得知其衣著及身形特徵後，因距離案發時間僅11分鍾，2員研判女子應尚未離開市場，隨即深入市場搜尋符合特徵之女子。
雖然當時人潮不少，仍逃不過員警「鷹眼」，火速發現符合特徵的王姓中年婦人，王婦隨員警返回現場後，被害人當場認出失竊的衣物，王婦才坦承犯案。
第三分局呼籲，年節前夕，市場人潮眾多，民眾出門採買應將貴重物品隨身攜帶，攤販也應該注意財物的保管，以免淪為竊賊目標，以期平安過新年。
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