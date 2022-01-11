影／新北去年阻詐2億多 侯友宜：小心投資型詐騙
林姓婦人日前到新店碧潭郵局要臨櫃提領200萬元，櫃檯鄭姓郵局人員發覺不對勁，主動關懷提問，婦人先稱錢是同居人的，因為對方中風行動不便，急需要用錢才幫忙領取，鄭姓行員察言觀色，持續追問「那妳要怎麼用錢？」，婦人支吾其詞，加上神色緊張，行員警覺婦人遭到詐騙，隨即通報碧潭派出所員警到場處理，才揭穿婦人是接到「假檢警詐騙」電話，成功保住200萬元積蓄。
40歲劉姓男子日前在家中接到投資簡訊，依連結加入通訊軟體LINE 群組「股往金來 F1」，依指示下載 APP「 METATRADER4」註冊及操作，對方誆騙他前往銀行匯款美金10萬元，約新台幣300萬元，國泰世華銀行土城分行專員王為聖、襄理王慧文察覺有異，關懷提問後主動通報土城警方到場，成功攔阻這筆鉅額匯款。
新北市長侯友宜今天到新北市警局參加警政工作會報，對成功攔阻民眾遭詐款項、協助破案有功的金融機構行員、超商店員等107人，親自頒發獎牌、禮券與感謝信，感謝他們共同守護民眾的荷包，並促進「警銀」、「警超」合作，一同推動阻詐工作。他說，今天剛好是111年1月11日，6個1代表要永遠讓治安擺在人民心中的第一個位置，每天都要把人民的安全做到守護第一、讓安居樂業作為第一要務。
新北市警方統計，去年1至12月金融機構及超商攔阻詐騙共582件，攔阻金額達新臺幣2億1718萬1979元，較前年同期增加318件、防詐金額增加1億2690萬6735元，成效卓著。
市警局長黃宗仁說，除傳統型詐騙手法，民眾更需提防「投資型詐騙」，尤其是誆騙民眾點選投資網站，投資外幣、虛擬貨幣等，他呼籲，碰上對方強調「保證獲利無風險」等理由要求匯款絕對是詐騙，民眾只要提高警覺，有可疑立刻撥打165或110查證，就能避免受騙上當。
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