快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

懷疑遭出賣 17歲少年烙人毆打朋友

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名16歲黃姓少年與17歲的陳姓少年，陳懷疑遭黃出賣，雙方在網路上互嗆相約出來談判，陳帶著數名友人到場，與黃男一言不合扭打，並將黃帶走，再將他丟包；警方獲報後找來雙方詢問，起獲球棒4支，還在調查中。

警方表示，左營警分局博愛四路派出所今天凌晨1點37分左右，接獲報案在重平路上有糾紛；趕到現場時，眾人早已落跑，警方立即查訪路人調閱監視器展開追查，在2小時後，於三民區大順二路上逮到涉案的陳姓少年，還有另外3名少年與一名21歲的鍾姓男子。

經警方追查，發現糾紛原因是陳姓少年與黃姓少年本是朋友，疑因共同參加去年苓雅區發生的一起砸店糾紛，黃在地檢署開庭過程成將他供出，不滿下才透過網路將黃約出，與友人一起持棍棒或用手腳，毆打黃男，並將他帶上車，於中途丟包。

目前左營警方已連繫被害人黃姓少年，還有其他嫌疑人到案說明，以釐清案情。

陳姓少年夥同友人毆打黃姓少年被逮。記者邱奕能／翻攝
陳姓少年夥同友人毆打黃姓少年被逮。記者邱奕能／翻攝
陳姓少年夥同友人毆打黃姓少年被逮。記者邱奕能／翻攝
陳姓少年夥同友人毆打黃姓少年被逮。記者邱奕能／翻攝

監視器

延伸閱讀

高雄身障男遭持球棒圍毆 市府助心理重建法律諮詢

花蓮球棒隊聚眾鬥毆滋事 檢警掃蕩10人聲押獲准6交保

高雄身障男子遭持球棒圍毆 2主嫌聲押獲准

屏東行車糾紛汽車駕駛持球棒毆傷機車騎士 警逮捕送辦

相關新聞

影／他把狗狗輾死了…休旅車左轉撞遛狗男 柴犬當場亡

桃園市龜山區一名36歲吳姓男子開著休旅車行經南美路欲左轉南祥街時，疑因A住擋住加上晚上視線不佳，未禮讓斑馬線上行人，當場...

彰化布料倉庫全面燃燒 400多萬付之一炬…地主哭倒在地

彰化縣線西鄉和樂路今天上午9點多發生發生一起倉庫火警，沿海地區風勢強大，火勢一發不可收拾，120坪的倉庫全面燃燒，濃煙直...

影／萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救 疑除濕機起火

新北市萬里區加投今天上午6點多一處民宅發生火警，消防人員到場後，2層樓的房子已冒出濃煙，屋內一家6口，有5人已安全逃出，...

疑車速過快自撞路樹釀火燒車 駕駛拋飛重傷身亡

高雄21歲劉姓男子昨晚獨自開車返家途中，行經杉林區杉美路與桐竹路口時，疑似車速過快，且未繫安全帶，自撞路樹，導致車體自燃...

懷疑遭出賣 17歲少年烙人毆打朋友

高雄一名16歲黃姓少年與17歲的陳姓少年，陳懷疑遭黃出賣，雙方在網路上互嗆相約出來談判，陳帶著數名友人到場，與黃男一言不...

單身漢要投資虛擬貨幣 指定帳戶可疑才未匯款

60歲薛姓未婚單身男子，經由LINE認識林姓女子，林女以投資為由向他推薦虛擬貨幣買賣，昨天下午請薛到台南市中西區銀行匯款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。