懷疑遭出賣 17歲少年烙人毆打朋友
高雄一名16歲黃姓少年與17歲的陳姓少年，陳懷疑遭黃出賣，雙方在網路上互嗆相約出來談判，陳帶著數名友人到場，與黃男一言不合扭打，並將黃帶走，再將他丟包；警方獲報後找來雙方詢問，起獲球棒4支，還在調查中。
警方表示，左營警分局博愛四路派出所今天凌晨1點37分左右，接獲報案在重平路上有糾紛；趕到現場時，眾人早已落跑，警方立即查訪路人調閱監視器展開追查，在2小時後，於三民區大順二路上逮到涉案的陳姓少年，還有另外3名少年與一名21歲的鍾姓男子。
經警方追查，發現糾紛原因是陳姓少年與黃姓少年本是朋友，疑因共同參加去年苓雅區發生的一起砸店糾紛，黃在地檢署開庭過程成將他供出，不滿下才透過網路將黃約出，與友人一起持棍棒或用手腳，毆打黃男，並將他帶上車，於中途丟包。
目前左營警方已連繫被害人黃姓少年，還有其他嫌疑人到案說明，以釐清案情。
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