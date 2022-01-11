單身漢要投資虛擬貨幣 指定帳戶可疑才未匯款

60歲薛姓男子（中）疑遭電信詐騙，經警員和銀行行員勸阻才未匯出1萬元。記者黃宣翰／翻攝

60歲薛姓未婚單身男子，經由LINE認識林姓女子，林女以投資為由向他推薦虛擬貨幣買賣，昨天下午請薛到台南市中西區銀行匯款1萬元供她代為操作，銀行行員察覺有異，報警勸阻，員警告知帳號已遭通報可疑帳戶2次，薛才取消匯款。

據了解，薛透過通訊軟體LINE認識林姓女子，林女以投資為由推薦他進行虛擬貨幣買賣，並請薛至昨天下午3點多到銀行匯款1萬元供其代為操作。銀行石姓襄理察覺有異後，通報台南市警二分局博愛派出所警員王品淞、張智傑到場協助。

薛表示，他覺得林女Line大頭貼很漂亮，並與林女加LINE聊天，相談甚歡，讓他感到被同理及肯定，也認為自己找到可信賴投資夥伴。林女探詢薛的理財狀況，包括有無投資、幾個銀行帳戶、幾張信用卡等。

林女也推薦薛下載某個APP，說這是她的副業，希望薛男可以支持她。林女告訴薛，在那APP中投入金錢購買虛擬貨幣，投資後真的有獲利，錢會匯到戶頭裡。