聽新聞
test
0:00 / 0:00
單身漢要投資虛擬貨幣 指定帳戶可疑才未匯款
60歲薛姓未婚單身男子，經由LINE認識林姓女子，林女以投資為由向他推薦虛擬貨幣買賣，昨天下午請薛到台南市中西區銀行匯款1萬元供她代為操作，銀行行員察覺有異，報警勸阻，員警告知帳號已遭通報可疑帳戶2次，薛才取消匯款。
據了解，薛透過通訊軟體LINE認識林姓女子，林女以投資為由推薦他進行虛擬貨幣買賣，並請薛至昨天下午3點多到銀行匯款1萬元供其代為操作。銀行石姓襄理察覺有異後，通報台南市警二分局博愛派出所警員王品淞、張智傑到場協助。
薛表示，他覺得林女Line大頭貼很漂亮，並與林女加LINE聊天，相談甚歡，讓他感到被同理及肯定，也認為自己找到可信賴投資夥伴。林女探詢薛的理財狀況，包括有無投資、幾個銀行帳戶、幾張信用卡等。
林女也推薦薛下載某個APP，說這是她的副業，希望薛男可以支持她。林女告訴薛，在那APP中投入金錢購買虛擬貨幣，投資後真的有獲利，錢會匯到戶頭裡。
警方告知薛，詐騙集團先用詐騙術語鼓勵你投資，最後加碼後賠光，對方也會跟著消失，詐騙集團只是希望你投入更多金錢。此手法為常見投資型詐騙，該帳號已遭通報可疑帳戶2次，薛才打消匯款念頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言