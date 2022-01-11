影／萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救 疑除濕機起火

新北市萬里區加投今天上午6點多一處民宅發生火警，消防人員到場後，2層樓的房子已冒出濃煙，屋內一家6口，有5人已安全逃出，另有一名57歲男子受困2樓，大喊救命。消防人員緊急架梯進屋將人救出，幸好沒有大礙，10多分鐘將火勢撲滅，疑為老式除濕機冒煙，確切起火原因還要調查。

新北市消防局今天上午6點4分接獲加投附近民眾報案，一處2層RC舊公寓建物發生火警，1樓處冒出濃煙，往2樓竄燒，疑似有人受困。第六大隊調派多輛消防車前往灌救，消防人員到場後發現2樓有人喊救命，緊急架雙截梯上樓救人。

據指出，火警發生時，住在1樓的5人發現濃煙被嗆醒，互相呼叫逃生，都已從屋內逃出，但住在2樓的57歲男子因有濃煙阻路受困，幸好救出後無大礙。