快訊

邀俄軍入關維穩？哈薩克「借刀宮鬥」血的代價

台彩春節加碼8.8億元！大樂透連開15天多360組百萬紅包

影／萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救 疑除濕機起火

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里區加投今天上午6點多一處民宅發生火警，消防人員到場後，2層樓的房子已冒出濃煙，屋內一家6口，有5人已安全逃出，另有一名57歲男子受困2樓，大喊救命。消防人員緊急架梯進屋將人救出，幸好沒有大礙，10多分鐘將火勢撲滅，疑為老式除濕機冒煙，確切起火原因還要調查。

新北市消防局今天上午6點4分接獲加投附近民眾報案，一處2層RC舊公寓建物發生火警，1樓處冒出濃煙，往2樓竄燒，疑似有人受困。第六大隊調派多輛消防車前往灌救，消防人員到場後發現2樓有人喊救命，緊急架雙截梯上樓救人。

據指出，火警發生時，住在1樓的5人發現濃煙被嗆醒，互相呼叫逃生，都已從屋內逃出，但住在2樓的57歲男子因有濃煙阻路受困，幸好救出後無大礙。

消防人員發現，1樓內有1台舊式除濕機疑為起火點，有冒煙起火狀況。消防局表示，起火原因已採證調查，確切火警原因還要釐清。

萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救，疑除濕機起火。記者游明煌／翻攝
萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救，疑除濕機起火。記者游明煌／翻攝
萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救，疑除濕機起火。記者游明煌／翻攝
萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救，疑除濕機起火。記者游明煌／翻攝
萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救，疑除濕機起火。記者游明煌／翻攝
萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救，疑除濕機起火。記者游明煌／翻攝

除濕機 火災

延伸閱讀

影／新北淡水又傳老社區火警 2天內第3名老人傷亡

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

影／彰化塑膠工廠起大火 國道一號旁滾滾濃煙竄升驚人

紐約公寓惡火19死 缺逃生梯凸顯法規脫節

相關新聞

國道漫步36秒 送貨員遭客運輾死

卅一歲黃姓男子昨天凌晨從國道一號頭份交流道步行闖入高速公路，走在外側車道，二輛大車發現他緊急閃避，但吳姓男子駕駛阿羅哈客...

碧潭踩天鵝船 遭魚鉤勾傷腿

26歲林姓女子前天與男友至新北市碧潭踩天鵝船，天外飛來魚鉤刺進林女小腿。警方昨天找到闖禍的劉姓釣客，他說當時魚竿拉不回來...

聯結車飛輪砸車 夫妻1傷1死

四十六歲洪姓男子昨天中午駕駛大型聯結車載運回收物，行經國道三號南下燕巢路段時左後輪一顆輪胎突然脫落，高速彈跳至北上車道，...

彰化布料倉庫全面燃燒 400多萬付之一炬…地主哭倒在地

彰化縣線西鄉和樂路今天上午9點多發生發生一起倉庫火警，沿海地區風勢強大，火勢一發不可收拾，120坪的倉庫全面燃燒，濃煙直...

內湖穴居簡陋 獨老無熱水洗澡

台北市內湖新明路公寓，30年前是市場，後屋主改建成雅房出租，被稱「台北穴居」。北市社會局長周榆修、議員李明賢與國際扶輪3...

影／萬里民宅火警5人逃出1人受困獲救 疑除濕機起火

新北市萬里區加投今天上午6點多一處民宅發生火警，消防人員到場後，2層樓的房子已冒出濃煙，屋內一家6口，有5人已安全逃出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。