疑車速過快自撞路樹釀火燒車 駕駛拋飛重傷身亡

高雄21歲劉姓男子昨晚獨自開車返家途中，行經杉林區杉美路與桐竹路口時，疑似車速過快，且未繫安全帶，自撞路樹，導致車體自燃，人遭拋飛摔到路面重傷，送醫搶救不治，消防也於半小時內將燃燒車體的火勢撲滅，詳細事故原因仍待調查。

這起事故發生於昨天晚上9時37分許，劉男獨自開車外出，要從杉林往美濃方向，沿途走杉美路二段行駛，行經杉美路與桐竹路口彎道處時，疑失控自撞對向車道旁路樹，導致車輛毀損且起火燃燒。

事故當下，劉男因未繫安全帶，加上撞擊力道過大，仍遭拋飛至路面重摔路面，導致頭部重撞失去意識，旗山警分局杉林分駐所獲報後，趕抵現場，同時聯繫消防到場滅火，並於10時許將火勢撲滅。