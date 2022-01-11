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大叔沒帶錢狂搖娃娃機 被逮道歉求饒「獎品太可愛」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄苓雅區福安路某間夾娃娃機店9日遭竊，台主發現一名頭戴深色帽子的男子，沒投幣竟靠著搖晃機台，不到1分鐘就讓獎品掉進取物口，連擺在機台上方的獎品也順手摸走。

苓雅警分局獲報後，迅速掌握竊嫌為51歲江姓男子，他昨到案後立即道歉求饒，都怪機台獎品太可愛才會興起，但竊盜屬公訴罪，詢後警方仍將他函送地檢署偵辦。

警方調查，將姓男子9日穿深色帽T、牛仔褲、頭戴深色帽子，騎著UBIKE到這家夾娃娃機店，看到一部機台內獎品就在取物口上方，於是手腳並用，狂敲、狂搖該部機台，順利讓獎品掉落至取物口，離去前江男看機台上方還有其他獎品，順手將其他獎品摸走，失竊物品總值約200元。

台主發現機台遭竊後，調閱監視器畫面發現江男誇張行徑，隨即報警協助；苓雅分局凱旋路派出所調閱沿線監視器畫面，掌握江男身分後通知他到案。

昨江男自行到派出所後，立即坦承行竊，稱娃娃機獎品「太可愛」，他才會興起動手，但身上沒錢，才會用敲打方式取物。後來員警告知江男要背竊盜罪嫌後，他當場向台主致歉求饒，希望台主給他機會，但竊盜屬公訴罪，詢後警方仍將他函送地檢署偵辦。

江姓男子看到娃娃機獎品擠滿取物口，狂敲狂搖機台順利偷走獎品。圖/讀者提供
江姓男子看到娃娃機獎品擠滿取物口，狂敲狂搖機台順利偷走獎品。圖/讀者提供
江姓男子看到娃娃機獎品擠滿取物口，狂敲狂搖機台順利偷走獎品。圖/讀者提供
江姓男子看到娃娃機獎品擠滿取物口，狂敲狂搖機台順利偷走獎品。圖/讀者提供

竊盜 夾娃娃機

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