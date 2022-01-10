芭樂接連遭竊！屏警建議農民裝監視器 竊賊行為全都錄

屏東市頂柳里吳姓女農民發現，近日芭樂園芭樂接連遭竊憤而向警方報案，屏東警分局受理後，展開調查，並實施預防性措施，輔導農民在果園架設監視器，終於將竊賊在果園行竊身影錄下，警方循線追查，並通知嫌疑人到案說明。

45歲吳姓女農民說，竊嫌都利用半夜跑來偷摘樹上的芭樂，因為採果的手法不同，讓他們發現辛苦栽種的芭樂被人偷採，原本沒打算報警，但沒想到竊賊食髓知味，從去年10月底開始，三番兩次跑來偷摘，損失約50台斤芭樂，約2600元，吳農不願平日辛苦栽種的芭樂一再被偷，決定不再縱容，向警方報案。

屏東警分局公館派出所受理後，調閱周遭監視器外，也規畫護農專案，並在深夜時段加強附近農地巡邏，增加見警率外，並建議農民在果園裡裝設新監視器鏡頭，發揮治安風水師功能提供民眾專業建議，協助民眾提升自衛防護能力，成功循線鎖定竊嫌。