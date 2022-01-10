快訊

輝瑞執行長：Omicron疫苗將於三月推出 已經開始生產

桃園確診學童元旦連假3天赴高雄旅遊 和父母哥哥入住飯店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芭樂接連遭竊！屏警建議農民裝監視器 竊賊行為全都錄

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市頂柳里吳姓女農民發現，近日芭樂園芭樂接連遭竊憤而向警方報案，屏東警分局受理後，展開調查，並實施預防性措施，輔導農民在果園架設監視器，終於將竊賊在果園行竊身影錄下，警方循線追查，並通知嫌疑人到案說明。

45歲吳姓女農民說，竊嫌都利用半夜跑來偷摘樹上的芭樂，因為採果的手法不同，讓他們發現辛苦栽種的芭樂被人偷採，原本沒打算報警，但沒想到竊賊食髓知味，從去年10月底開始，三番兩次跑來偷摘，損失約50台斤芭樂，約2600元，吳農不願平日辛苦栽種的芭樂一再被偷，決定不再縱容，向警方報案。

屏東警分局公館派出所受理後，調閱周遭監視器外，也規畫護農專案，並在深夜時段加強附近農地巡邏，增加見警率外，並建議農民在果園裡裝設新監視器鏡頭，發揮治安風水師功能提供民眾專業建議，協助民眾提升自衛防護能力，成功循線鎖定竊嫌。

屏東警分局指出，「警力有限、民力無窮」，防竊須結合民眾力量，警方除規畫護農專案，增加見警率外，也輔導農民架設監視錄影設備，警民合作，防制農產品竊盜案發生，保障農民財產安全。

屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂採果方式不同，接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂採果方式不同，接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂採果方式不同，接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂採果方式不同，接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓女農民近日近日發現芭樂園芭樂接連遭竊，憤而向警方報案，警方建議農民在果園裝設監視器，監視器錄下竊嫌行竊畫面，鎖定竊嫌。記者劉星君／翻攝

農民 屏東 監視器

延伸閱讀

患阿茲海默症外婆獨自離家 2歲童向家中監視器哭喊求助

去年8月降雨影響 大社農會估芭樂年後才出

金門民眾貨櫃遭竊水電工具不翼而飛 警方火速尋獲

確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

相關新聞

砂石車超載逃逸與警國道追逐 同行看不下聯手合圍逮人

日前警方攔查大型車輛，才遇上砂石車滲漏、超載拒檢逃逸事件；今天國道3號北向田寮路段，又有聯結車超載，躲避地磅又拒檢，雙方...

澎湖9旬老婦遭撞倒壓車底 救出已無呼吸心跳

澎湖縣馬公市朝陽路上，今天下午4點多發生一起死亡車禍。一名9旬的蘇蔡姓老婦，因遭轎車撞倒，卡在轎車車底；警消獲報到場時將...

芭樂接連遭竊！屏警建議農民裝監視器 竊賊行為全都錄

屏東市頂柳里吳姓女農民發現，近日芭樂園芭樂接連遭竊憤而向警方報案，屏東警分局受理後，展開調查，並實施預防性措施，輔導農民...

情侶碧潭踩天鵝船遭魚鉤勾傷 新北觀旅局開罰業者3萬

碧潭發生情侶踩天鵝船遭魚鉤勾傷情況，氣得他們在網路上傳照片開罵，直指新北市府沒有做好活動分區規畫。新北觀旅局在釐清事件後...

機車騎士控員警「亂搜索」 北市警公布秘錄器畫面澄清

年約30歲朱姓男子昨晚騎乘機車行經台北市大安區一處路口，因騎車低頭滑手機，遭一旁員警攔下、詢問有無攜帶違禁物，朱男過程中...

影／小黃運將酒駕撞車 卡駕駛座全身傷醫院檢測遭逮

以駕駛計程車為業的60歲陳姓男子，今午4時許駕車行經台北市萬華區艋舺大道時，衝撞前方一輛汽車車尾，導致車體翻覆，陳男動彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。