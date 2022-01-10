情侶碧潭踩天鵝船遭魚鉤勾傷 新北觀旅局開罰業者3萬

碧潭發生情侶踩天鵝船遭魚鉤勾傷情況，氣得他們在網路上傳照片開罵，直指新北市府沒有做好活動分區規畫。新北觀旅局在釐清事件後回應，是業者沒有盡到告知及把關的義務，導致民眾超出範圍，因此將依法對業者處3萬元罰鍰，盼能有所改善。

新店碧潭風景區發生情侶踩天鵝船時遭釣客拋竿勾傷，其中女方小腿卡著魚鉤，畫面怵目驚心，女子男友不滿並批評市府，河中遊玩娛樂應該有更細膩的規畫，現在踩天鵝船、玩SUP、搭船過河、岸邊釣魚等活動竟統統混在一起。

觀旅局回應，在經整起事件釐清過後，發現是遊客的船「踩過頭」，超出遊樂用小船水域範圍，也就是渡船頭至攔水壩之間，導致與釣客「相撞」，這將針對業者追究責任。