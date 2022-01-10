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情侶碧潭踩天鵝船遭魚鉤勾傷 新北觀旅局開罰業者3萬

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

碧潭發生情侶踩天鵝船遭魚鉤勾傷情況，氣得他們在網路上傳照片開罵，直指新北市府沒有做好活動分區規畫。新北觀旅局在釐清事件後回應，是業者沒有盡到告知及把關的義務，導致民眾超出範圍，因此將依法對業者處3萬元罰鍰，盼能有所改善。

新店碧潭風景區發生情侶踩天鵝船時遭釣客拋竿勾傷，其中女方小腿卡著魚鉤，畫面怵目驚心，女子男友不滿並批評市府，河中遊玩娛樂應該有更細膩的規畫，現在踩天鵝船、玩SUP、搭船過河、岸邊釣魚等活動竟統統混在一起。

觀旅局回應，在經整起事件釐清過後，發現是遊客的船「踩過頭」，超出遊樂用小船水域範圍，也就是渡船頭至攔水壩之間，導致與釣客「相撞」，這將針對業者追究責任。

觀旅局指出，天鵝船業者在遊客上船前，就應該針對安全範圍告知清楚，並派人隨時觀察遊客有無超出安全範圍，這次事件發生是業者沒有做好把關，觀旅局將依發展觀光條例第60條，對業者處3萬元罰鍰。

林姓女子前天跟男友至碧潭風景區踩天鵝船，踩到一半突然感到腿部吃痛，低頭才發現，小腿竟卡著釣客魚鉤，魚鉤甚至倒鉤近一公分深，林女頻頻喊疼。圖／翻攝Dcard
林姓女子前天跟男友至碧潭風景區踩天鵝船，踩到一半突然感到腿部吃痛，低頭才發現，小腿竟卡著釣客魚鉤，魚鉤甚至倒鉤近一公分深，林女頻頻喊疼。圖／翻攝Dcard
新店碧潭風景區是著名觀光景點，尤其天鵝船遊河更是情侶必玩的活動，卻有26歲林姓女子在昨日與男友踩天鵝船時，遭釣客拋竿勾到。圖／新北市觀旅局提供
新店碧潭風景區是著名觀光景點，尤其天鵝船遊河更是情侶必玩的活動，卻有26歲林姓女子在昨日與男友踩天鵝船時，遭釣客拋竿勾到。圖／新北市觀旅局提供

情侶 碧潭

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