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機車騎士控員警「亂搜索」 北市警公布秘錄器畫面澄清

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

年約30歲朱姓男子昨晚騎乘機車行經台北市大安區一處路口，因騎車低頭滑手機，遭一旁員警攔下、詢問有無攜帶違禁物，朱男過程中十分配合，事後卻上網發文爆料，自稱「又被警察亂圍、亂搜」，指控警方每次都藉交通違規，進一步要求不合理的搜捕，引起網友關注。

朱男昨晚10時許發文表示，新年新希望不到10天就破滅，「我又被警察亂圍、亂搜」，指員警聲稱朱男停車等紅燈時滑手機，才將其攔下，又問朱男穿著特別，後續要去哪裡？接著提出要搜機車車廂和皮夾，朱男因與人有約，不想爭辯，所以同意讓員警搜車，最後員警因朱男僅是小違規，就不開單，讓朱男離開。

朱男指控，警察每次都藉著小小的交通違規，進一步要求更大範圍或不合理的搜捕，沒抓到違法的是，在假裝釋出善意賠罪，「隨便造成我的焦慮就不用補償的喔？」

轄區大安分局警方今特別公開事發秘錄器畫面說明，當時員警在建國南路、和平東路執勤，發現朱男停等紅燈時低頭滑手機，遂上前攔檢，詢問有無攜帶違禁物品，朱男同意讓員警檢查，經查無不法後讓其離去，過程中朱男未對臨檢表示意見。

警方呼籲，攔檢過程如有疑義，民眾可即時依法向員警提出異議，為維護社會治安，警方依法執勤，期盼民眾多加配合。

朱男過程中十分配合，事後卻上網發文爆料，自稱「又被警察亂圍、亂搜」。記者李隆揆／翻攝
朱男過程中十分配合，事後卻上網發文爆料，自稱「又被警察亂圍、亂搜」。記者李隆揆／翻攝
朱男過程中十分配合，事後卻上網發文爆料，自稱「又被警察亂圍、亂搜」。記者李隆揆／翻攝
朱男過程中十分配合，事後卻上網發文爆料，自稱「又被警察亂圍、亂搜」。記者李隆揆／翻攝

警察 交通違規

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