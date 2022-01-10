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小黃運將酒駕撞車 卡駕駛座全身傷醫院檢測遭逮
以駕駛計程車為業的60歲陳姓男子，今午4時許駕車行經台北市萬華區艋舺大道時，衝撞前方一輛汽車車尾，導致車體翻覆，陳男動彈不得，警方獲報到場發現陳男酒測值達0.77毫克，當場將其逮捕，依公共危險罪嫌送辦。
警方表示，陳男下午4時許駕車沿艋舺大道南往北方向行駛，突追撞前方55歲林姓男子所駕汽車車尾，陳男車輛因而翻覆，卡在路中間，陳男也卡在駕駛座內，動彈不得。
轄區萬華分局交通分隊員警獲報到場，配合救護人員將陳男救出脫困，所幸遭撞林男未受傷，但陳男頭部受撞擊，右肩、腰部右側受挫傷，雖無大礙，仍送醫治療；陳男到院檢測後，酒測值達0.77毫克，現場員警當即將其逮捕，後續將依公共危險罪嫌送辦。
警方說，因陳男仍在醫院治療中，待情況恢復，將釐清肇事原因及案發過程，詢後依法送辦。
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