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影／撞車影像曝光！水泥車撞進「有應媽祠」 駕駛奇蹟輕傷
撞車影像曝光!彰化縣員林市林厝里今天下午近3點發生一起水泥車翻覆的嚴重車禍，水泥車先撞上前方工程車而翻覆，再撞進「有應媽祠」門口，24歲鄭姓駕駛卡在車內動彈不得，消防隊員花了近50分鐘將人送醫急救，鄭男命大僅擦傷，無生命危險。
林厝里長蕭富子表示，水泥車在「有應媽祠」門口翻覆，人卡在車內，還一直按喇叭求救，汽油則流滿地，非常驚險，幸好將駕駛平安救出，大家都說是有應媽保佑。
當時路人看到水泥車先撞上前方工程車時，還冒出白煙，隨即翻覆「相當驚險恐怖」，水泥車突撞進「有應媽祠」門口，把前方香爐都撞壞。
警方初步調查，水泥車是今天下午2點50分在員南路的下坡彎道，疑因失速先撞上前方加壓幫浦工程車後翻覆，再撞進「有應媽祠」門口階梯，肇事原因還在釐清中。
據了解，該路段是下坡彎道已發生過多次車禍，數次都有驚無險，地方傳說是「有應媽」靈驗保佑，不過警方也提醒行經該路段要小心駕駛。
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