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桃園80歲老翁外出散步遭撞飛身亡 警方追查肇逃駕駛

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市楊梅區一名老翁今天清晨獨自外出運動，穿越馬路時遭一輛轎車高速撞擊，噴飛10公尺著地，由於駕駛肇逃，直到3分鐘後才被巡邏員警發現，但送醫後仍告不治；警方案發後成立專案小組追查肇事駕駛，並朝肇事逃逸偵辦，是否涉及超速、酒駕也要再調查。

楊梅警方調查，宋姓老翁（80歲）今天清晨獨自外出運動，4時43分步行經楊新路與大成路路口，欲穿越楊新路時，遭一輛沿楊新路往新屋方向行駛的黑色轎車高速撞擊，被右側車頭撞飛至10公尺遠的大成路行人穿越道上；轎車肇事後揚長而去，並未停下報案。

事發3分鐘後，楊梅派出所員警巡邏經過現場，發現老翁倒地不起，趕緊通知救護人員到場送醫急救，無奈為時已晚，老翁於5時45分時宣告不治。

警方初步勘驗監視畫面發現，案發時轎車行駛方向是綠燈，是依號誌通行，但疑車速過快，且撞倒老翁後並未停車報案，駕駛已涉及刑法肇事逃逸罪嫌。

楊梅分局指出，案發後分局已立即組成專案小組，鎖定特定對象追緝中，是否涉及超速、酒駕也有待釐清。

楊梅區一量黑色轎車今天清晨撞飛穿越路口老翁，肇事逃逸，警方正在追查肇事駕駛。記者楊湛華／翻攝
楊梅區一量黑色轎車今天清晨撞飛穿越路口老翁，肇事逃逸，警方正在追查肇事駕駛。記者楊湛華／翻攝

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