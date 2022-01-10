砂石車超載逃逸與警國道追逐 同行看不下聯手合圍逮人

日前警方攔查大型車輛，才遇上砂石車滲漏、超載拒檢逃逸事件；今天國道3號北向田寮路段，又有聯結車超載，躲避地磅又拒檢，雙方在國道上演追逐，長達10公里，在周邊大車協力合圍之下，才順利逮人。事發經過也被目擊者行車記錄器拍下PO上臉書「爆料公社」引起網友熱議；警方也依法將違規駕駛舉發超載、危險駕駛、不服稽查等罰單。

國道3號北向田寮路段372公里處，今天上午8時許，一輛由34歲石姓男駕駛的營業半聯結車，疑貨物超載，刻意逃避地磅站過磅，讓國道員警發現，立即鳴笛要求停車。

豈料，石男卻加速躲避追查，過程中，一度違規行駛管制大型車行駛的內側車道及路肩等車道；警方隨即加派人力圍捕，過程中，還有其他大車司機見狀，為幫助警方逮人，刻意減速，圍堵違規車輛去路，最終在國道3號北向362公里處成功攔停，所幸，過程中未釀成傷亡。

事後警方將車帶返田寮地磅過磅，過磅總重超出核重37公噸多，警方隨即針對，超載、行駛路肩、行駛內側車道、危險駕駛、不服稽查等違規事實，依法開單舉發。