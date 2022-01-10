「它」蟬聯嘉縣最吸金測速桿 台61線另增2處20日啟用
嘉義縣警察局測速固定照相桿，去年取締超速2萬4606件，其中台1線277.51k（水上鄉南靖段）共取締6154件，蟬聯全縣最吸「金」測速照相桿王。
110年測速桿取締超速排名如下：第1名台1線277.51Ｋ (水上南靖段)取締6154件；第二名：台18線1.5Ｋ(太保段)處取締3557件。第三名：大林鎮162線10.953處K取締3367件。
縣警局交通隊分析，水上鄉南靖段測速照相桿自2020年1月啟用以來，取締件數均保持全縣第1，主因是位在嘉義往來台南之間的台1線郊區，限速70公里，但因路寬筆直，駕駛人易踩油門加速，車速超過80公里就被拍照取締。
嘉義縣境內現有8組測速固定照相桿設備，但近期仍不斷接獲民眾陳情，指出部分路段超速違規導致車禍發生比率高，且加速所產生噪音影響生活品質，尤其台61線西濱快速公路108年至110年間計發生死亡車禍4件，受傷75人，大多歸因於超速肇事。
對此，嘉義縣警局已分別在台61線北上264K+336M處及南下257K+310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，將於今年1月20日農曆年前正式啟用執法。警方也呼籲用路人遵守速限，勿因貪求速度而成為測速照相機閃光燈下的焦點。
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