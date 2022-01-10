影／男行駛北海岸左右偏移 員警鳴笛攔檢查獲酒駕

新北市許姓男子駕駛轎車行經北海岸台2線時，員警見他行車不穩，左右偏移，一路跟隨並鳴笛，示意停靠路旁受檢。許男經酒測體內酒精濃度為0.53mg/l，員警將他帶回偵詢後，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

新北金山警分局今天表示，去年12月31日起至今已規劃四次取締酒駕大執法，累計動用警力162人次，執勤時數超過30個小時，共查獲酒後駕車10件，其中5件依公共危險罪嫌移送法辦，另告發違規噪音車輛計25件。

金山警分局交通分隊警員張瑋哲、賴富維8日晚間執行巡邏勤務時，在台2線看到一輛轎車行進動線「飄忽不定」，懷疑有酒駕嫌疑加以攔查。50多歲許男酒測值達0.53mg/l，坦承當天早上及中午各喝了3罐及2罐330毫升裝的啤酒，晚上開車返家途中遇警方攔查，後悔不已。