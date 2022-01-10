向母親要錢不成涉放火燒屋 30歲男子遭南警拘提到案
台南市中西區法華街8樓公寓，本月3日下午3點多發生火災，火舌從鐵皮屋內冒出，還好沒有造成人員受傷，消防局火災調查科事後查出是人為縱火，警方查出是失業蕭姓男子向母親要不到錢，涉嫌放火，今天將他拘提到案，警詢後依公共危險罪嫌移送南檢法辦。
「8樓公寓失火，有明火竄出，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心1月3日下午3點35分接獲民眾報案，中西區法華街公寓發生火災。
中心派遣南門、中正、德興等分隊等12車26人前往搶救，並拉水線上樓滅火，火勢在13分鐘後控制，消防人員清理火場後，未發現有人受困，女屋主經女鄰居呼救，及時逃出，燃燒面積約10平方公尺。
警方查出，蕭姓男子（30歲）因缺錢花用，向母親借錢被拒，並曾揚言如借不到錢會做出不理性動作。火災發生後，消防局火災調查科人員查出有人為縱火，警方查出蕭涉有重嫌。
案發後，蕭曾搭客運到北部逃亡，並將頭髮剪短，警方連日來追查後，發現蕭又躲回安平住處，今天中午將他拘提到案，蕭否認涉案，都稱說不知情。警詢後依公共危險罪嫌法辦，為防止他再犯，建請檢察官向法官聲請羈押。
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