曳引車駕駛尾牙宿醉上路 北市警及時攔查送辦

尾牙旺季加強遏止酒駕，台北市警察局交通警察大隊今天表示，統計7至9日共取締42件酒駕案，其中曳引車駕駛張姓男子尾牙宿醉仍上路，遭警攔查酒測值達0.5毫克，依法送辦。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，近期適逢尾牙旺季，除配合警政署於7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」外，市警局也另行接續於8、9日規劃取締酒駕專案，3天共取締42件。

其中，交通警察大隊員警8日上午9時許於重慶北路執行酒測勤務時，適逢一輛曳引車駕駛行經酒測路檢點，員警靠近攔查發現駕駛張男滿臉酒容且車上散發濃厚酒味，隨後實施酒測結果達0.5毫克超標。

警方調查了解，張男因前一晚參加尾牙餐宴，席間飲用燒酒雞5碗及啤酒3罐，當晚10時結束餐宴後便返家就寢，隔天9日上午8時許再從桃園駕駛曳引車出發前往台北市北投區工地，途中遇警攔查涉嫌酒駕，全案依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

交通警察大隊指出，北市近年嚴格進行酒駕執法，酒駕事故死傷人數已從民國101年的606傷、11死，逐漸下降，去年1至10月的酒駕死傷人數已減至187傷、4死（六都最低）。

由於每個數字都是一條人命、一個家庭，交通警察大隊說，警方將持續強化執法強度及密度，針對易發生酒駕時段、路段，及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，不分日夜守護用路人的安全，以杜絕酒駕憾事。